Grande Fratello, Alfonso D’Apice esagera con Mariavittoria Minghetti: il web indignato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 13 febbraio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, condotta come sempre da Alfonso Signorini sui teleschermi di Canale 5. Nel corso della diretta, Alfonso D’Apice ha utilizzato una parola verso Mariavittoria Minghetti che ha indignato il popolo del web. Alfonso Signorini ha provato ad alzare lo share puntando sulle dinamiche all’interno della casa nonostante andasse in onda contro il festival di Sanremo. Il conduttore ha puntato sulla nuova storia tra Javier e Helena, la lotta continua di Shaila e Lorenzo ed in particolare si è parlato di Mariavittoria Minghetti, che è stata presa di mira da alcuni concorrenti del Grande Fratello. Nel corso della serata, Alfonso D’Apice ha messo il carico da 90, rivolgendo alla ragazza parole che non sono piaciute per nulla al pubblico. Sul web hanno chiesto provvedimenti immediati per il napoletano.

Alfonso D’Apice minaccia Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello

Mariavittoria è stata molto attaccata da Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e tutto il loro gruppo. Il motivo? La donna ha dimostrato di appoggiare la coppia formata da Javier e Helena, contro i quali gli Shailenzo hanno coalizzato. Un argomento che è stato discusso anche nella diretta del Grande Fratello. Tuttavia quello che non è passato inosservato è stato un commento detto da Alfonso D’Apice verso la dottoressa. Giunto il momento delle nomination, la dottoressa ha nominato il napoletano, accusandolo di essere cambiato molto per il suo attaccamento al gruppo degli Shailenzo. Alfonso ha riservato parole dure nei confronti di Mariavittoria: “Non parlare altrimenti ti faccio saltare.” Un’affermazione che è apparsa come una minaccia che in studio è passata inosservata casualmente o volutamente ma sul web ha scatenato una vera e propria bufera. Sul web molti utenti hanno chiesto al programma di prendere provvedimenti nei confronti del concorrente.