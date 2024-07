Grande attesa per il cantante e freestyler Shade alla 15^ edizione di Cchiù fa Notte e Cchiù fa Forte Festival

Lo annuncia il direttivo in occasione dei 40 anni dell’Arci “Pablo Neruda”.

Mercoledì 14 agosto 2024 a San Marco in Lamis, sul Gargano.

Shade – cantante, freestyler e doppiatore torinese classe 1987 – è l’ospite atteso per la 15^ edizione di “Cchiù fa Notte e Cchiù fa Forte Festival” in programma mercoledì 14 agosto 2024 a San Marco in Lamis.

L’artista dal palmares di dodici dischi di platino e quattro dischi d’oro porterà i suoi più grandi successi, dal vivo, nel borgo del Gargano. Ad annunciarlo sono gli organizzatori del festival in occasione dei festeggiamenti per i 40 anni del circolo Arci “Pablo Neruda” di San Marco in Lamis, che si celebrano con una tre giorni di eventi, dal 4 al 6 luglio.

“Vogliamo rivolgerci alle nuove generazioni offrendo spettacoli che incontrino le loro aspettative, accompagnandoli anche con momenti culturali e formativi”, affermano gli organizzatori del “Cchiù fa Notte e Cchiù fa Forte Festival” che per questa edizione hanno scelto come tema la pace, sentendo forte il dovere di parlare di un argomento così attuale.

“In un contesto storico in cui i venti di guerra spirano insistenti, e in più direzioni, troviamo spunto per riflettere sul senso di comunità, sull’attivismo sociale, sulla cooperazione. Il nostro messaggio è semplice e diretto: oltre ogni posizione politica, al di là della narrazione esercitata dai governi, la corsa agli armamenti deve cessare. Qualcuno direbbe si vis pacem, para bellum, noi siamo di tutt’altro avviso. Con il tema della pace, vogliamo comunicare una presa di coscienza e di posizione, nonché ribadire che il nostro lavoro è volto a promuovere un mondo più giusto, più solidale”, sottolineano gli organizzatori.