Gradinata Est: “Siamo pronti a ricominciare”

⚪️🔵Siamo pronti a ricominciare ⚪️🔵

Il girone H è stato formulato, gli accoppiamenti della Coppa anche.



Il 25 Agosto affronteremo il Gravina sul neutro di Matera per il primo turno di Coppa Italia.

In caso di vittoria affronteremo il Martina,ancora in trasferta.



I primi impegni ufficiali del nostro Donia saranno tutti fuori dalle mure amiche, speriamo che ci sarà la possibilità di vedere la squadra anche in un amichevole pre-campionato al Miramare anche per incrementare l’entusiasmo in città .



Invitiamo la tifoseria a sottoscrivere l’abbonamento per dimostrare attaccamento alla maglia nonostante in questi anni si sia persa la cultura dell’abbonarsi per via delle varie problematiche inerenti allo stadio, adesso che la situazione è tornata alla normalità ,con l’agibilità completa della struttura, la piazza deve dimostrare.



Abbonarsi e’ il minimo che un tifoso dovrebbe fare, torniamo ad essere quelli di una volta.

🚉Venerdì 9 Agosto la Gradinata Est partirà alla volta di Fara San Martino, sede del ritiro.

Chi fosse interessato, può contattare i soliti o mandare un messaggio in privato sulla nostra pagina.

Avanti Manfredonia

Avanti Gradinata Est