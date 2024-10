Gradinata Est Manfredonia: “Silenzio di tre minuti per ricordare e riflettere sulla scomparsa dei tre tifosi del Foggia”

IN SILENZIO PER RIFLETTERE

Mercoledì 23 Ottobre, in occasione della partita Manfredonia-Nardó,dopo il fischio iniziale dell’arbitro la Gradinata Est rimarrà in silenzio per ricordare e riflettere.



Rimarremo in silenzio per 3 minuti.



Gaetano, Michele e Samuel hanno perso la vita tornando da una trasferta.



I giovanissimi tifosi del Foggia Calcio hanno lasciato un vuoto incolmabile in città e non solo.

Questa tragedia deve fare riflettere tutto il mondo Ultras.



E’ arrivato il momento di diventare UOMINI, la vita prima di tutto e soprattutto il RISPETTO alla base di tutto, oltre i colori e i vari campanilismi che ci dividono.



E’ arrivato il momento che il MOVIMENTO ULTRAS cambi modo di agire, di stringersi e di fare fronte comune per combattere i divieti, le restrizioni e tutto quello che sta portando ad un lento declino del nostro ESSERE, ignorando in primis tutte quelle tifoserie che infangano il nostro NOME, quello ULTRAS.



La storia ci insegna che ULTRAS significa andare OLTRE… facciamolo questa volta!

GRADINATA EST MANFREDONIA