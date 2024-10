Gradinata Est Manfredonia: “Pretendiamo un nuovo allenatore”

‼️Il tempo delle mele e’ finito…per tutti!‼️

Ai calciatori abbiamo detto che “Manfredonia non è Ibiza”, alla società diciamo che “Manfredonia non è la Repubblica di San Marino”.

Oggi circa 20 ragazzi si sono sobbarcati l’ennesima trasferta, per lo più infrasettimanale, togliendo tempo alle proprie famiglie e prendendo permessi sul lavoro, di questi tempi un lusso per la nostra città .

Senza tanti giri di parole, nel rispetto dell’intera tifoseria domani PRETENDIAMO il nuovo ALLENATORE al Miramare.

Con tutto il rispetto di Mister Bianco che quest’ oggi ha “tirato avanti “ la carretta, pensiamo che adesso sia il momento di voltare pagina.

Non siamo gente che le manda a dire, non abbiamo paura di niente e di nessuno, ormai la Gradinata è sola quando bisogna affrontare le problematiche, nessuno che spende una parola di troppo quando c’è da incalzare la dose, le nostre non sono sterili polemiche, le nostre sono delle pretese che nel mondo del calcio sono NORMALITÀ!

Prendete questo cazzo di allenatore e facciamo svegliare questa squadra!

Altrimenti i vostri investimenti non servono a nulla, altrimenti i vostri sacrifici verrano vanificati perché Domenica non giochiamo contro il Carapelle, perché questa è Serie D!

Forza Manfredonia !

Gradinata Est Manfredonia