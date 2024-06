Gradinata Est Manfredonia: “Non vogliamo creare astio con nessuno”

L’incontro della tifoseria bianco celeste non è stato altro che un punto di partenza per la prossima stagione.



Consapevoli di avere ottenuto risultati importanti a livello aggregativo, nonostante le numerose difficoltà che abbiamo affrontato.



Difficoltà superate grazie alla compattezza che è stato il punto di forza per NOI tutti.



Le nostre iniziative sono solo dimostrazione di ATTACCAMENTO, senza altri allarmismi gratuiti.

Noi siamo semplicemente INNAMORATI della MAGLIA.



Chi tocca il Manfredonia, deve avere a che fare con NOI, ed e’ per questo che NOI non ci diamo e mai ci daremo pace.



Non vogliamo creare astio con NESSUNO.

Non vogliamo denigrare l’operato di NESSUNO, anzi spesso mettiamo da parte polemiche e offese, solo ed esclusivamente per il bene della squadra e per il bene di tutto il suo contorno.



All’incontro di questo pomeriggio erano presenti bambini, giovani e tifosi di vecchia data, uno sparuto gruppo di affezionati, preoccupati del SILENZIO.

Quest’oggi abbiamo letto articoli di giornalisti locali che parlano di “riconferme” per il nuovo campionato, i canali ufficiali ancora latitano e navigano nel silenzio.

Concludiamo dicendo grazie ai presenti , come detto tra di NOI , aspettiamo semplicemente la CONFERMA UFFICIALE di tutto quello che leggiamo e sentiamo, anche perché l’entusiasmo che tanto si pretende dalla tifoseria organizzata passa anche per il buon operato di una società che non dovrebbe mai smettere di migliorarsi per il bene della comunità, non solo sportiva.

Forza Manfredonia

Gradinata Est Manfredonia