Gradinata Est Manfredonia: “Noi siamo l’esempio per i calciatori”

Su quei gradoni c’è della gente che vive di pallone.

Chi indossa quella maglia porta sul cuore il simbolo che la Domenica unisce centinaia di persone che vengono accomunate da una passione .



Per l’ennesima volta si è stati capaci di andare oltre il risultato.



Per l’ennesima volta ,sotto di 3 goal si è riusciti a trasformare il settore in una “festa”.



Si saltava, si cantava, si sventolava incuranti di quello che succedeva in campo.



Quando le ostilità finiscono, cala il gelo, perché una sconfitta brucia ,sempre, soprattutto quando si è consapevoli di aver dato tutto.



Possiamo parlare di sfortuna, di torti arbitrali e di tutto quello che sia potuto succedere nel corso della partita.



La nostra partita è iniziata il Lunedì dopo Angri, con la realizzazione di striscioni e tutti gli altri preparativi per rendere il più colorato possibile il nostro “quadrato”, allora PRETENDI, allora vuoi che a fine partita la tua città deve essere quella vittoriosa e non quella sconfitta ma spesso non succede e allora fa’ male.



Vieni accecato dalla rabbia ma serve buon senso e responsabilità.



Siamo alla quarta di campionato con una partita da recuperare, forse le cose non girano come dovrebbero ma il tempo sarà quello che parlerà , il tempo ci dirà di che pasta è fatta la nostra squadra.



Noi restiamo al nostro posto, con la voce rauca, con il petto pieno d’orgoglio.



Non ci resta che dire che noi siamo l’esempio, non ci resta che dire che in campo vogliamo 11 “ Gradinata Est”.



Al vetro stamattina campeggiava l’ultimo residuo di una Domenica che ci ha visto sconfitti in campo e non sugli spalti .

NON TI LASCEREMO MAI

Gradinata Est Manfredonia