Gradinata Est Manfredonia: “La maglia prima di tutto”

⚪️🔵➖La MAGLIA prima di TUTTO➖⚪️🔵



Il Manfredonia continua a perdere punti importanti, torniamo da Francavilla in Sinni con l’ennesima sconfitta sulle spalle .



La classifica non si muove, la classifica dice ancora 4 punti.



Una vittoria ed un pareggio, un solo goal messo a segno, una media punti mediocre, una situazione surreale.



Siamo nei bassi fondi della classifica, una squadra che non rispecchia i propri sostenitori.



Solo per la Maglia, ci resta questo.

Possiamo dire questo, solo questo.



Si, domani apriremo gli occhi, andremo a lavoro, dalle 11:00 del mattino inizieremo a guardare l’orologio, dalle prime ore del mattino inizieremo ad intasare le varie chat dei gruppi whatsapp, partirà l’organizzazione della giornata, inizierà l’adrenalina che ci porterà a varcare i cancelli del Miramare, come se fosse la prima volta.



Il tamburo inizierà a suonare, le bandiere inizieranno a sventolare e i primi cori si consumeranno, la nostra voce andrà dritta nel campo, nella speranza il nostro Donia…Vincerà !!!



Anche domani daremo tutto.



Ammort i “tirapiedi”!



Per il Donia

Per la Maglia

Per la Gradinata

GRADINATA EST MANFREDONIA