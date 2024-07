Gradinata Est Manfredonia: “Adesso tocca a noi”

⚪️🔵NOI VOGLIAMO UN GRANDE DONIA⚪️🔵

🔊Adesso tocca a noi🔊

In questi anni la città si è letteralmente distaccata dalle vicissitudini che riguardavano ilManfredonia Calcio 1932, aggiungiamo senza vergogna, giustamente.



Sono stati anni difficili per via delle numerose problematiche che non hanno aiutato l’ambiente, dalla chiusura dello Stadio Miramare alle problematiche societarie.



Nonostante tutto questo, ci ritroviamo di nuovo sulla “cresta dell’onda”, avendo conquistato dopo tanti anni la Serie D .



La passata stagione è stata caratterizzata da momenti di euforia e da momenti di vero e proprio sconforto che ad oggi possiamo dire, essere solo ricordi del passato.

Nelle ultime partite, intorno ai colori bianco celesti e’ rinato come per magia l’amore e la passione viscerale della tifoseria.



I gruppi organizzati hanno realizzato coreografie, con la collaborazione di vecchi e giovani tifosi, sinonimo di aggregazione, valore che ha sempre contraddistinto il mondo del tifo.



Martedì 30 Luglio la squadra si radunerà al Miramare per la prima volta e si darà il via a questa nuova avventura, ancora nel segno della “quarta serie”, categoria che dobbiamo difendere.

Abbiamo assistito ad un cambiamento radicale della società, frutto delle nostre “battaglie”, dimostrazione che quando NOI parlavamo o attaccavamo con striscioni e comunicati lo facevamo solo ed esclusivamente per amore verso i nostri colori, non di certo per puntare il dito verso qualcuno in maniera gratuita.



Adesso è arrivato il momento di dimostrare quanto sia “calda” e passionale la gente Sipontina.

Bisogna iniziare da subito, sfidando il caldo afoso di fine luglio, bisogna colorare la Gradinata e accogliere al meglio la “truppa” di Mister Cinque.

Mettiamo tutto alle spalle e ricompattiamo ancora una volta l’ambiente, nel nome del nostro blasone, nel nome della nostra gloriosa storia.

Finalmente si ricomincia…finalmente torniamo sui nostri gradoni.



I tamburi torneranno a suonare, le bandiere torneranno a sventolare e i nostri cori rimbomberanno all’interno della nostra casa.

Martedì 30 luglio alle 16:30 ci si vede nella Est.

Carica Gradinata!

Gradinata Est Manfredonia