Gli under19 del Manfredonia travolgono quelli del Nardò: termina 5 a 2

Bel gioco e divertimento al Miramare, con i ragazzi allenati da Mr Piccoli che regolano la pratica Nardò, vincendo per 5 a 1.

Dieci minuti di gioco frizzante ed ecco subito due goal, quelli di Rignanese e Colucci, con la difesa del Nardò, letteralmente in bambola.

Si riprendono le ostilità e viene fuori il Nardò con le sue qualità di palleggio e verticalizzazione, agevolate da un momento di appannamento mentale dei locali, quindi, arriva il pareggio per 2 a 2.

Un secondo tempo di grande qualità calcistica, con il pubblico presente sugli spalti a goderne del bel gioco espresso da entrambe le squadre ma un Manfredonia cinico, rapido e con giocate ubriacanti segnano altre tre reti, con Sollazzo, La Torre e Palumbo.

Una prestazione brillante contro il Nardò, avversario di grande spessore tecnico, che vale anche il secondo posto in classifica a 13 punti, a soli due punti dal Città di Fasano.

Applausi scroscianti dal pubblico locale e non assiepato sui gradoni della Gradinata Est, per testimoniare l’affetto verso i giovani calciatori del Manfredonia Calcio 1932, capaci di divertire ed emozionare in un tiepido pomeriggio soleggiato.

Antonio Castriotta