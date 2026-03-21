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Gli studenti di Manfredonia nella sala consiliare comunale nel 7° Centenario dalla fondazione della città

Nel 1963 ricorrevano 700 anni dalla fondazione della città di Manfredonia.

L’Amministrazione Comunale, sindaco il dottor Nicola Ferrara (1962-1966), assessore alla Pubblica Istruzione il prof. Cristanziano Serricchio, con deliberazione unanime del Consiglio Comunale n. 10 del 12 gennaio 1963, decise di promuovere “INIZIATIVE PER LA CELEBRAZIONE DEL 7° CENTENARIO DELLA FONDAZIONE DI MANFREDONIA”.

Tra le iniziative intraprese fu istituito un premio di 100.000 £ alla migliore tesi di laurea su Manfredonia dal punto di vista storico o economico; si organizzò un ciclo di conferenze a livello universitario sulla storia di Siponto e Manfredonia e una mostra concorso di dipinti, disegni e fotografie su aspetti noti e meno noti del paesaggio e del folclore di Manfredonia.

Gli studenti di Manfredonia e frazioni furono coinvolti in modo particolare.

Il Comune di Manfredonia, nel quadro delle celebrazioni previste per il VII Centenario di fondazione della Città, e allo scopo di ravvivare nelle nuove generazioni l’amore per la storia e le tradizioni locali, premessa indispensabile alla formazione della coscienza civica, in conformità della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 12-1-63 bandì un concorso a premi, articolato in quattro categorie di partecipanti per i migliori elaborati che abbiano per tema “ Manfredonia nella storia, nell’arte e nelle tradizioni”. (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del primo di giugno del 1963: 7° CENTENARIO DI MANFREDONIA – CONCORSO A PREMI PER I MIGLIORI ELABORATI DI ALUNNI DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE – REGOLAMENTO – )

Il concorso fu rivolto a quattro categorie di partecipanti: gli alunni delle scuole elementari, delle scuole secondarie inferiori, delle scuole secondarie superiori dell’ordine classico e delle scuole secondarie superiori dell’ordine tecnico, che il giorno 25 novembre 1963 svolsero in classe i temi scelti, per le quattro diverse categorie di alunni, da una apposita Commissione. Il tema per le classi elementari poteva essere interpretato anche sotto forma di disegno.

Secondo il regolamento, il Preside di ciascun Istituto, con la collaborazione di alcuni docenti, provvide alla scelta dei primi sei compiti ritenuti migliori. I Direttori Didattici, con alcuni collaboratori, selezionarono i temi o disegni ritenuti migliori tra quelli scelti, uno per classe, dai rispettivi insegnanti. Gli elaborati così selezionati furono sottoposti alla valutazione della stessa Commissione Comunale che aveva proposto i temi e che provvide a stilare la graduatoria di merito ed assegnare i premi: 1° premio assoluto un quadro ad olio d’autore del valore di £ 100.000, premi in denaro per i primi 3 classificati della Scuole Medie Superiori (30-25-20.000 £), Medie Inferiori (25-20-15 £) ed Elementari (20-15-10.000 £) e diplomi o libri per gli altri classificati tra i primi 6.

La foto scattata nell’aula consiliare del Comune di Manfredonia in occasione delle premiazioni del concorso a premi, per i migliori elaborati di alunni delle scuole primarie e secondarie di Manfredonia, indetto dall’Amministrazione Comunale nel 1963 nell’ambito delle celebrazioni per il 7° centenario dalla nascita di Manfredonia, ritrae l’Arcivescovo monsignor Andrea Cesarano al centro, con il sindaco dottor Nicola Ferrara alla sua destra ed alla sinistra il Generale Raffaele Castriotta, Presidente del Comitato per le celebrazioni del VII centenario dalla fondazione di Manfredonia, affiancato dal prof. Cristanziano Serricchio, assessore alla Pubblica Istruzione, attorno gli alunni premiati, alcuni dei quali mostrano con orgoglio le pergamene ricevute. Tra l’arcivescovo ed il generale Castriotta fa capolino Nino Beverelli, studente della Ragioneria ed in primo piano accanto all’arcivescovo ed al sindaco si riconosce la signora Lilli Quitadamo, allora studentessa della Scuola Media Perotto, che hanno gentilmente procurato la foto.

Chissà se qualcuno ricorda questo o gli altri eventi del 1963 relativi alle celebrazioni per il 7° centenario della nostra città o riconosce sé stesso o qualcun altro presente nella foto?

Vincenzo Ferrara