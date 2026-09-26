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Gli studenti del ‘Michele Lecce’ di Manfredonia scoprono la NZE

Il sole e il mare di Manfredonia hanno fatto da cornice alla visita degli studenti del biennio dell’IPEOA “Michele Lecce” alla New Zealand Endeavour.

La storica imbarcazione, simbolo della vela mondiale, è ormeggiata al porto turistico Marina del Gargano, dove ha già accolto oltre mille visitatori.

A dare il benvenuto agli alunni sono stati il comandante Mauro Magarotto, Antonio Tasso e Roberto Lo Scocco, componenti del comitato organizzatore dell’evento “New Zealand Endeavour a Manfredonia”. Presente anche il fotografo ufficiale Antonio Ciuffreda, che ha raccontato attraverso i suoi scatti i momenti più significativi dell’incontro.

Durante il percorso a bordo, i ragazzi hanno visitato il veliero e i suoi ambienti sottocoperta, osservando da vicino gli spazi dell’imbarcazione oceanica recuperata grazie all’impegno dell’armatore Ezio Tavasani, ingegnere navale di lunga esperienza. Un’opportunità per conoscere più da vicino il mondo della navigazione e il fascino di una barca che appartiene alla storia della vela.

Gli organizzatori hanno espresso la loro gratitudine al dirigente scolastico Luigi Talienti, al professor Antonio Balta e agli insegnanti accompagnatori per aver reso possibile la partecipazione degli studenti.

All’accoglienza ha contribuito anche il Centro Commerciale Gargano, che nel proprio stand ha offerto ai presenti gadget accolti con entusiasmo.

L’incontro con gli alunni del “Michele Lecce” arricchisce il programma di visite che accompagna la sosta della New Zealand Endeavour nel Golfo. Il coinvolgimento di associazioni, scuole, cittadini e amanti del mare continua a testimoniare l’interesse suscitato dall’evento e il suo successo.