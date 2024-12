Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: ricco week end in TV tra sabato 7 e domenica 8 dicembre 2024

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel weekend del 7 e 8 dicembre 2024, i salotti televisivi più amati d’Italia tornano con una serie di ospiti di grande richiamo, sia italiani che internazionali. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio accoglieranno attori, musicisti, autori e personalità del mondo dello spettacolo, in un mix di emozioni e storie. Ecco chi saranno i protagonisti di questo fine settimana televisivo.

Verissimo gli ospiti di Sabato 7 dicembre

Gli ospiti di Verissimo di Sabato 7 dicembre Dalle 16:30 su Canale 5. In apertura, per la prima volta nello studio del programma, ci sarà James Franco, attore e regista di fama mondiale. Franco presenterà Hey Joe, il suo ultimo film ambientato nei Quartieri Spagnoli di Napoli e diretto da Claudio Giovannesi, parlando anche del suo legame con l’Italia e del fascino della città partenopea. Tra gli ospiti, ci sarà anche la cantante Donatella Rettore, che porterà la sua ironia e vivacità. Christian De Sica e Lillo Petrolo arriveranno insieme per raccontare aneddoti sul loro nuovo film natalizio, Cortina Express, una commedia corale che promette risate e riflessioni sulla famiglia. Poi, spazio a Giulia Salemi, che condividerà l’emozione di diventare madre per la prima volta insieme al compagno Pierpaolo Pretelli. Infine, Jane Alexander presenterà il suo libro autobiografico, Jane, rivelando momenti di vulnerabilità e rinascita.

Verissimo gli ospiti di Silvia Toffanin di Domenica 8 dicembre

Dalle 16 su Canale 5, Silvia Toffanin condurrà una puntata intensa e carica di emozioni. L’apertura sarà dedicata a Chiara Tramontano, sorella di Giulia, tragicamente uccisa dal compagno mentre era incinta al settimo mese. Chiara condividerà il suo impegno per mantenere viva la memoria della sorella, lanciando un messaggio di consapevolezza e speranza.

La puntata proseguirà con tre icone dello spettacolo italiano: Iva Zanicchi, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio, che si racconteranno con il loro inconfondibile mix di ironia e sincerità. Eleonora Giorgi, attrice e madre affettuosa, parlerà del valore della famiglia e della sua lunga carriera.

Non mancheranno ospiti legati al talent Amici: i professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, spesso protagonisti di accese discussioni, e Riki, che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo, Carillon. Infine, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, freschi di matrimonio, racconteranno la loro favola d’amore.

Domenica In gli ospiti di domenica 8 Dicembre

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In Domenica 8 dicembre, dalle 14 su Rai 1, Domenica In torna con una puntata che promette di essere un mix perfetto di emozioni, risate e storie avvincenti. Il carisma unico di Mara Venier, capace di mettere a proprio agio chiunque si sieda nel suo salotto, regalerà al pubblico momenti indimenticabili grazie a ospiti di grande prestigio. Tra i protagonisti annunciati:

Renato Zero, una leggenda della musica italiana, che ha segnato generazioni con i suoi successi intramontabili come Il Triangolo, Mi Vendo e I Migliori Anni della Nostra Vita. Artista poliedrico e innovatore, Zero parlerà del suo ultimo progetto musicale e del tour che lo riporta sul palco con il suo carisma e la sua energia. Non mancheranno aneddoti personali, riflessioni sulla sua carriera e momenti emozionanti legati al suo rapporto speciale con il pubblico, i celebri “sorcini”.

Toni Servillo, uno dei più grandi attori italiani contemporanei, vincitore di numerosi premi internazionali, tra cui il prestigioso European Film Award per La Grande Bellezza. Conosciuto per il suo talento magnetico e la capacità di interpretare personaggi complessi e intensi, Servillo parlerà del suo ultimo progetto cinematografico e del significato che il teatro e il cinema hanno avuto nella sua vita. La sua conversazione con Mara promette di offrire un viaggio affascinante nel cuore del mestiere d’attore.

Ficarra e Picone, il duo comico siciliano amato per il loro umorismo intelligente e mai banale, capace di far riflettere con una risata. I due artisti presenteranno il loro nuovo film natalizio, ricco di situazioni esilaranti e un pizzico di poesia, raccontando i retroscena della lavorazione e condividendo aneddoti che faranno sorridere il pubblico. La loro presenza porterà sicuramente leggerezza e allegria, con il tocco unico che li contraddistingue. Con ospiti di questo calibro, Domenica In offrirà al pubblico un pomeriggio imperdibile, in cui musica, cinema e risate

Che Tempo che Fa gli ospiti di Domenica 8 Dicembre

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa Domenica 8 dicembre, dalle 19:30 sul NOVE, Fabio Fazio ospiterà una serie di straordinari invitati. Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni che presentano il loro nuovo film “Io e te dobbiamo parlare”. Poi i riflettori saranno puntati sui giudici di MasterChef: Bruno Barbieri, chef stellato e volto storico del programma; Antonino Cannavacciuolo, simbolo della cucina napoletana e autore di bestseller culinari; e Giorgio Locatelli, ambasciatore della cucina italiana nel mondo. L’attrice Luisa Ranieri, reduce dal successo internazionale della serie Le indagini di Lolita Lobosco, presenterà il thriller Diamanti, offrendo un’anteprima sui temi e le emozioni del film. Ci sarà spazio anche per la musica con Giordana Angi, cantautrice rivelazione, che eseguirà dal vivo un brano del suo nuovo album, e con il leggendario Sting, che parlerà del suo ultimo disco e del legame speciale con il pubblico italiano.