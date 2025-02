[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gli impegni del weekend del settore giovanile del Manfredonia Calcio

Ripartono gli appuntamenti con il nostro settore giovanile!

UNDER 19

Si comincia domani alle 15:00 al Miramare con i nostri ragazzi impegnati contro il Gravina. Entrambe le squadre sono a 22 punti, pronte a darsi battaglia per scalare la classifica. Il Manfredonia arriva con entusiasmo dopo la bella vittoria per 2-1 rifilato alla Fidelis Andria due settimane fa.

UNDER 17

Ultima giornata del girone d’andata per la nostra Under 17, capolista del Girone B! Domenica mattina, alle 11:30, i nostri giovani saranno ospiti degli Uniti per Cerignola al Cercat, con l’obiettivo di confermarsi in vetta!

UNDER 15

Dopo la sconfitta all’esordio, i nostri ragazzi vogliono subito riscattarsi. Appuntamento domenica mattina al Miramare contro il Real San Giovanni per iniziare subito a fare punti!

Forza ragazzi, avanti tutta!