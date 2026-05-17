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Gli effetti del Niño sulle temperature di questa estate

Per l’estate 2026 le ultime previsioni elaborate da ECMWF (Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine) evidenziano gli effetti del “super El Niño”. Si parla di super El Niño quando l’anomalia della temperatura del mare supera di almeno 2°C i valori climatici di riferimento per un periodo di almeno tre mesi. Secondo le proiezioni, la soglia di +0,5°C potrebbe essere superata tra maggio e giugno, mentre tra luglio e agosto diversi scenari indicano anomalie comprese tra +1,5°C e +2°C.

Lo dice SkyTg24.

Da agosto in avanti, gli esperti indicano anomalie comprese tra +2°C e +2,5°C, mentre tra settembre e novembre diversi scenari mostrano valori ancora più elevati, fino a +3°C e, in alcuni casi estremi, persino oltre. Se questa tendenza venisse confermata, si tratterebbe di un evento di portata storica, paragonabile o persino superiore ai più intensi episodi di El Niño osservati negli ultimi decenni.