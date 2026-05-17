Gli effetti del Niño sulle temperature di questa estate
Gli effetti del Niño sulle temperature di questa estate
Per l’estate 2026 le ultime previsioni elaborate da ECMWF (Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine) evidenziano gli effetti del “super El Niño”. Si parla di super El Niño quando l’anomalia della temperatura del mare supera di almeno 2°C i valori climatici di riferimento per un periodo di almeno tre mesi. Secondo le proiezioni, la soglia di +0,5°C potrebbe essere superata tra maggio e giugno, mentre tra luglio e agosto diversi scenari indicano anomalie comprese tra +1,5°C e +2°C.
Lo dice SkyTg24.
Da agosto in avanti, gli esperti indicano anomalie comprese tra +2°C e +2,5°C, mentre tra settembre e novembre diversi scenari mostrano valori ancora più elevati, fino a +3°C e, in alcuni casi estremi, persino oltre. Se questa tendenza venisse confermata, si tratterebbe di un evento di portata storica, paragonabile o persino superiore ai più intensi episodi di El Niño osservati negli ultimi decenni.