[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

GLI APPUNTAMENTI UISP DEL WEEKEND

Un fine settimana ricco di incontri, formazione, volontariato e attività sportive attende le associazioni della Capitanata con il programma promosso dal Comitato UISP Foggia–Manfredonia, in collaborazione con enti e realtà del territorio. Appuntamenti che confermano l’impegno della UISP nel promuovere sport, formazione, inclusione e partecipazione attiva, sostenendo le realtà associative della Capitanata e ampliando le opportunità per tutta la comunità.

📆 SABATO 15 NOVEMBRE



RASD E RUNTS: SEMPLIFICAZIONI E PROSPETTIVE

Presso l’Aula Consiliare del Comune di Orta Nova si terrà una giornata formativa dedicata agli adempimenti fondamentali per ASD, SSD e APS, in collaborazione con il Comune di Orta Nova. Un momento di confronto tecnico, utile per chiarire dubbi, aggiornarsi sulla normativa e migliorare la gestione organizzativa delle realtà sportive e sociali del territorio.

Aula Consiliare Comune di Orta Nova – dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00

FESTA DEL VOLONTARIATO

La UISP partecipa con entusiasmo alla Festa del Volontariato di Cerignola , una giornata dedicata alla promozione dell’impegno civico, del ruolo delle associazioni e della collaborazione attiva tra enti del territorio. Sarà un’occasione per incontrare cittadini, famiglie e operatori del Terzo Settore, presentare i progetti UISP e valorizzare il contributo fondamentale del volontariato nella costruzione di comunità più inclusive e solidali.

Palazzo Fornari di Cerignola – dalle 10.00 alle 21.00

📆 DOMENICA 16 NOVEMBRE



SHU HA RI – Un percorso verso l’eccellenza

Stage di Difesa Personale che dà continuità al percorso di formazione dedicato alle Discipline Orientali UISP con un approfondimento tecnico sulla difesa personale. Lo stage, ispirato al principio giapponese Shu Ha Ri, guiderà i partecipanti in un lavoro evolutivo su tecnica, controllo e consapevolezza.

Ken Jitsu Club – Palestra Taralli di Foggia – dalle 08.30 alle 12.00

ESSENZA – Stage Formativo di Yoga

Appuntamento aperto a tutte le ASD/SSD del territorio, con un percorso di pratica e formazione dedicato all’equilibrio psico-fisico. Un’esperienza immersiva che unisce tecnica, respirazione e mindfulness. Partecipano anche famiglie e minori.

PalaCicogna di Cerignola – dalle 09.30 alle 13.00

State con il benessere, State con #UISP