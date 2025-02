GlamHair ospite tramite Radio Italia al Festival di Sanremo.

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

GlamHair ospiti a Sanremo, questa volta non per il loro lavoro, niente acconciature o tagli per gli artisti di Sanremo ma semplici ospiti del Festival grazie a Radio Italia. Qualche mese fa erano stati ospiti sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia. Un viaggio non di lavoro ma grande emozione nel centro della musica italiana. Tantissimi VIP Incontrati, ecco alcune foto: