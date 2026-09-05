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L’assessora regionale Leuzzi a Manfredonia in sala consiliare

Martedì 8 settembre, l’assessora Regionale all’Urbanistica e alla Casa, Marina Leuzzi, sarà a Manfredonia per una giornata di confronto sui temi della pianificazione, della rigenerazione urbana, del verde urbano e del futuro del territorio.

La presenza dell’assessora regionale nasce su invito di Europa Verde – Verdi di Manfredonia AVS, che ha promosso l’incontro con l’obiettivo di favorire un confronto diretto tra la Regione Puglia e la comunità manfredoniana sulle grandi questioni che riguardano lo sviluppo e la trasformazione della città.

In particolare, al centro del confronto ci saranno le principali sfide della città: l’adeguamento degli strumenti urbanistici, la rigenerazione urbana, la riduzione del consumo di suolo, la valorizzazione del paesaggio e del verde urbano, il rapporto con il mare e la costa, la qualità degli spazi pubblici e le nuove opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Al termine dell’incontro ci sarà un momento di confronto e ascolto aperto, nel quale realtà associative, mass media e cittadine e cittadini potranno interagire con l’Assessora e l’Amministrazione.

Innocenza Starace e Alfredo De Luca Europa Verde – Verdi di Manfredonia – AVS