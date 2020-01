Giuseppe Marasco presidente del Comitato Endas

Manfredonia, dopo la stipula della convenzione tra la CIVILIS e L’ENDAS di Roma, si è svolto il Congresso per la elezione del nuovo Comitato ENDAS con sede in Manfredonia, all’unanimità è stato eletto Presidente Giuseppe MARASCO, il suo Vice l’avvocato Cosimo Alessandro D’Ascanio segretario Salvatore Viglione. L’ENDAS è una libera associazione costituita nel 1949 con il nome di M.A.S. – Movimento di Azione Sociale.

Le sue finalità sono state riconosciute con i Decreti del Ministero dell’Interno in data 7 giugno 1949 e 24 luglio 1954, ai sensi del Decreto legislativo 10 luglio 1947 n.705, successivamente sostituito dalla legge 14 ottobre 1974 n.524. L’ENDAS, già riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva, con delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 24 giugno 1976, è stato riconfermato in tale sua qualità con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n.1224 del 15 maggio 2002 in attuazione del Decreto legislativo n.242 del 23 luglio 1999. L’ENDAS è stato riconosciuto Associazione di Protezione Ambientale con Decreto Ministeriale 17 dicembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 2002.

L’ENDAS è iscritto, dal 17 maggio 2002 al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con il n. 10. L’ENDAS, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.292 del 17 dicembre 2003, è stato inserito nell’elenco degli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, di cui all’art.1 del D.M. n.651 del 10 dicembre 1993. L’ENDAS è stato incluso nell’elenco dei soggetti accreditati/qualificati per la formazione del personale della scuola con decreto del 10 ottobre 2005 ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 90 dell’1 dicembre 2003 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. L’ENDAS è Ente attuatore di progetti di servizio civile nazionale, accreditato in prima classe presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Marasco ha dichiarato:” che il Comitato Endas ha tra i suoi fini istituzionali la promozione di attività ambientali, culturali, sociali, turistiche, sportive, di promozione sociale e volontariato, la formazione professionale con i relativi attestati, diplomi, brevetti e certificazioni, la protezione civile, la tutela degli interessi dei lavoratori nonché la socializzazione e l’integrazione delle persone anziane, dei diversamente abili e di tutti i disagiati, garantendo le pari opportunità allo scopo di sviluppare e consolidare, anche in collaborazione degli Enti Locali e Istituzioni dello Stato, il progresso civile e democratico della Repubblica e dei suoi cittadini”.