Giuseppe Marasco: “Istituire nuovamente il difensore civico”

Signor SINDACO

La legge 142/90, il Difensore civico svolge un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della P.A., segnalando anche di propria iniziativa abusi, disfunzioni, carenze e ritardi delle amministrazioni nei confronti dei cittadini, ed esercita le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza.

Cosa serve il difensore civico? – Tutelare diritti ed interessi legittimi a garanzia di efficienza, correttezza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Chiedere notizie sullo stato delle pratiche. Aiutare il cittadino ad orientarsi all’interno della Pubblica Amministrazione.

In quale occasione puoi rivolgerti al difensore civico? Il Difensore interviene, sia su richiesta che d’ufficio, per tutelare i cittadini in tutti i casi di cattiva amministrazione: ad esempio per carenze, disfunzioni, abusi o ritardi, come i pagamenti non dovuti di ticket, tributi e multe.

Il difensore civico è una figura di garanzia a tutela del cittadino, che ha il compito di accogliere i reclami non accolti in prima istanza dall’ufficio reclami del soggetto che eroga un servizio. È detto anche ombudsman, termine che deriva da un ufficio di garanzia costituzionale istituito in Svezia nel 1809 e letteralmente significa “uomo che funge da intermediario”.

La dottrina giuridica dell’istituto dell’ombudsman e la sua evoluzione sono ancora fonte di discussione. Se una parte ritiene che si possa parlare di difensore civico in senso proprio esclusivamente a partire dal XIX secolo, in relazione al primo ombudsman, quello nato in Svezia, esiste un’altra parte della dottrina che fa risalire questa particolare istituzione a tempi remoti.

CHIEDE

LA ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO NELLA NOSTRA CITTA’ DI MANFREDONIA, FIGURA IMPORTANTE.

Manfredonia lì 28 giugno, 2024 –

Giuseppe Marasco