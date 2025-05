Giuseppe e Rosanna approdano a Temptation Island dopo Uomini e Donne? Cosa ha detto la coppia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giuseppe e Rosanna dopo un percorso turbolento a Uomini e Donne hanno da poco deciso di lasciare insieme la trasmissione per frequentarsi fuori lontano dalle telecamere.

Nella puntata di ieri sono tornati nel noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 dove hanno fatto sapere che la loro relazione procede a gonfie vele da quando sono diventati una coppia. L’ex dama in studio ha letto una lettera dove ha dedicato parole speciali al fidanzato, alla fine ha anche rivelato di essersi innamorata di lui. L’ex cavaliere è apparso al settimo cielo, i due hanno ballato e si sono scambiati romantici baci a Uomini e Donne.

Rosanna e Giuseppe metteranno alla prova il loro amore a Temptation Island?

In molti si chiedono se dopo Uomini e Donne accetterebbero di mettere alla prova il loro amore nella prossima edizione di Temptation Island. A rispondere a questa domanda sono stati i diretti interessati ospiti di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo 2.

Giuseppe Molonia pensa che stanno insieme da troppo poco tempo per approdare nel reality dei sentimenti. Queste le sue parole: “Bisogna essere almeno una coppia da un anno. Sicuramente sarà una bella esperienza, ma adesso, in questo momento no“. L’ex dama ha invece raccontato che di recente hanno affrontato una piccola discussione causata da un’interferenza esterna che ha condizionato il suo umore. Ha poi aggiunto: “Dopo 48 ore di discussioni, Giuseppe mi ha fatto comprendere il suo punto di vista e le sue scelte”.