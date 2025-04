Giulia Salemi neo mamma di Kian: “Parto cesareo? Lo rifarei 100 volte”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giulia Salemi, recentemente diventata mamma di Kian, nato lo scorso gennaio, ha condiviso in modo sincero e aperto l’esperienza del suo parto e dei primi giorni post-parto attraverso una serie di storie su Instagram. La influencer ha raccontato che ha affrontato un parto cesareo, sottolineando di non rimpiangere affatto questa scelta, anche se i primi giorni sono stati particolarmente difficili e dolorosi. “Lo rifarei altre 100 volte” ha affermato, descrivendo il suo recupero che, dalla quarta giornata in poi, si è velocizzato notevolmente. La sua testimonianza offre un’immagine autentica di quanto possa essere impegnativo il post-parto, ma anche di come la forza e la determinazione possano aiutare a superare le difficoltà iniziali.

I segreti di Giulia Salemi sulla sua forma fisica

Per quanto riguarda la sua forma fisica, Giulia ha svelato alcuni dei suoi segreti, attribuendola in parte alla genetica e in parte al suo impegno personale. Ha spiegato che, seguendo uno stile di vita sano, senza rinunciare ai piaceri, e praticando attività fisica come la boxe e la palestra, riesce a mantenersi in splendida forma. Nonostante le sfide dell’essere mamma, ha sottolineato come si senta meglio che mai dopo i trent’anni, grazie anche all’equilibrio tra alimentazione e attività fisica.

Non mancano poi i ringraziamenti al suo compagno Pierpaolo Pretelli, che si è rivelato un pilastro fondamentale durante questa fase. Giulia ha descritto Pier come la sua “spalla nella vita”, lodando la sua dolcezza e calma che contribuiscono a bilanciare il suo carattere più impulsivo. La coppia, unita dall’amore e dalla gioia di essere genitori, si sta godendo appieno questa nuova avventura, consolidando un rapporto forte e autentico.

Tra sincerità e spontaneità, Giulia Salemi ha ancora una volta mostrato il suo lato più genuino, conquistando il cuore dei fan e condividendo con loro un momento di grande felicità.