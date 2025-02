Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano? L’indizio social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A casa di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si respira un’aria di attesa e felicità. La coppia, che ha accolto il loro primo figlio Kian il 10 gennaio, potrebbe presto coronare il sogno d’amore con un matrimonio previsto per la fine dell’anno. Secondo alcune indiscrezioni, le nozze potrebbero avvenire già a settembre 2025. Questo momento di grande gioia si inserisce in un periodo di trasformazione per entrambi, che hanno trovato equilibrio tra carriera e vita famigliare.

Cosa ha detto Giulia Salemi?

Giulia, descrivendo il suo stato d’animo, parla di una “bolla magica” in cui vive esperienze nuove e belle. Pierpaolo, attore impegnato a teatro con lo show “Rocky”, si è rivelato un padre modello, capace di gestire con maestria il lavoro e i legami familiari. La loro relazione, nata nel 2021 all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha superato le sfide e le crisi, consolidandosi nel tempo.

Con la nascita di Kian, Giulia ha scelto di rallentare il suo lavoro, ma ha sottolineato l’importanza di non perdere di vista i propri sogni. In attesa di ulteriori novità, i “Prelemi” si godono questo periodo di cambiamento, dedicando tempo alla “vita vera”.