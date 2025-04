[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia: col Benevento può valere una stagione

Il Vitulano Drugstore Manfredonia si trova ad un bivio. La prossima partita, quella di sabato 5 aprile alle 17:00 al PalaScaloria (diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque), può essere una delle più importanti della stagione.

Anche quest’anno, lo scontro diretto con il GGTeamWear Benevento vale più di soli tre punti. Le streghe occupano l’ultimo posto nella classifica della Serie A di futsal con 12 punti. Le ultime prestazioni, però, raccontano di una squadra agguerrita e pronta a tuttoper compiere una clamorosa scalata.

I padroni di casa, però, hanno il dovere di vincere per alimentare le proprie speranze salvezza. Penultimo posto, 18 punti: solo due di distanza dai PlayOut, sette per uscire dalla zona retrocessione. Con sole sei partite di regular season rimanenti, ogni singolo risultato può pesare come un macigno.

I giocatori sipontini stanno dimostrando, uscita dopo uscita, un impegno straordinario ed un sentitissimo attaccamento alla causa. Il caldissimo pubblico di Manfredonia deve continuare a ricambiare, affollando il palazzetto e spingendo i suoi beniamini verso un risultato impronosticabile. Biglietti in vendita presso il Sunrise Bar Caffetteria (a questo link tutte le informazioni).

Una partita ormai divenuta un classico del futsal meridionale e in generale italiano è pronta a raccontare una nuova pagina di storia.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5