Giulia Salemi in crisi: dubbi sulla maternità dopo nascita Kian

Giulia Salemi ha condiviso su Instagram i suoi dubbi sulla maternità, chiedendo aiuto ai follower. L’influencer, diventata mamma di Kian a gennaio 2025 con Pierpaolo Pretelli, si interroga: “Faccio bene o male? È troppo viziato?”. I timori sono comuni a molte donne.

L’onestà che conquista

La sincerità di Giulia ha conquistato migliaia di mamme che vivono le stesse incertezze. L’ex gieffina ha raccontato le difficoltà del parto cesareo e l’adattamento al nuovo ruolo. Pretelli la sostiene costantemente, ma le paure rimangono. “E ce ne fossero di donne così oneste al giorno d’oggi”, commentano i fan.