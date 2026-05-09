Alberto Maria Genovese, chi è davvero il “Re delle startup”: età, vita privata e vicende giudiziarie

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Il nome di Alberto Maria Genovese è tornato al centro dell’attenzione pubblica, non solo per il suo passato da imprenditore visionario, ma anche per le vicende giudiziarie che hanno segnato in modo indelebile la sua vita. Considerato per anni il “Re delle startup”, Genovese ha costruito un impero digitale prima di precipitare in una spirale di dipendenze, eccessi e processi che hanno fatto discutere l’Italia intera. Oggi, mentre sconta le ultime fasi della sua pena e si dedica al volontariato, la sua storia continua a dividere l’opinione pubblica.

Chi è davvero Alberto Maria Genovese? Qual è stato il percorso che lo ha portato al successo? E come si è trasformata la sua vita dopo gli scandali che lo hanno travolto? Scopriamolo insieme.

Dalla Bocconi al successo internazionale: l’ascesa del “Re delle startup”

Per comprendere la figura di Alberto Maria Genovese, bisogna partire dal suo percorso accademico e professionale, che per anni è stato considerato un modello di eccellenza. Nato a Napoli il 28 maggio 1977, in una famiglia di medici, cresce in un ambiente colto e stimolante. Dopo il liceo si trasferisce a Milano, dove si laurea con lode alla Bocconi in Economia Aziendale. Da lì inizia un percorso internazionale che lo porta prima all’INSEAD di Fontainebleau per un MBA e poi alla Harvard Business School per un programma executive.

La sua carriera manageriale prende forma tra Goldman Sachs, McKinsey, Bain & Company ed eBay, dove ricopre ruoli di grande responsabilità. Ma è nel 2008 che Genovese compie il salto decisivo fondando Facile.it, piattaforma destinata a rivoluzionare il mercato delle comparazioni online. In pochi anni l’azienda supera i mille dipendenti e raggiunge una valutazione superiore al miliardo di euro. Nel 2014 la cede a Oakley Capital per oltre 100 milioni, aprendo la strada a nuovi progetti.

Il secondo grande successo arriva con Prima Assicurazioni, la prima compagnia assicurativa completamente digitalizzata in Italia. In tre anni supera gli 800 dipendenti e i 3 milioni di clienti, chiudendo un round da 100 milioni di euro, il più grande mai registrato nel Paese. Genovese vende le sue quote nel 2022, con una valutazione vicina al miliardo.

Accanto a queste realtà, investe in numerose startup come Brumbrum, Abiby, Jobtech e Zappyrent, consolidando la sua immagine di imprenditore visionario e innovatore instancabile.

La caduta: dipendenze, Terrazza Sentimento e i processi che hanno travolto la sua vita

Il declino di Alberto Maria Genovese inizia nel 2016, quando la sua vita privata viene risucchiata da un vortice di dipendenze e festini che si svolgono nel suo attico milanese, ribattezzato “Terrazza Sentimento”. Un ambiente fatto di eccessi, droghe e frequentazioni che lo allontanano progressivamente dal mondo imprenditoriale.

Il 2020 segna il punto di non ritorno. Genovese viene arrestato con accuse gravissime: cessione di stupefacenti e abuso sessuale ai danni di una ragazza presente a una delle feste. La vicenda esplode sui media, trasformandolo da genio delle startup a protagonista di uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni.

Dopo nove mesi a San Vittore, Genovese ottiene il trasferimento nella comunità Crest di Cuveglio per iniziare un percorso di disintossicazione. Nel 2021 arriva la prima condanna: 5 anni e 4 mesi per cessione di droga e 1 anno e 7 mesi per abuso sessuale. Nel 2023 rientra in carcere, questa volta a Bollate, per scontare la pena residua.

Il secondo processo, concluso nel 2024, porta a una nuova condanna a 1 anno e 3 mesi per tentata violenza, mentre altre accuse vengono archiviate o respinte. La sua storia diventa anche una docu-serie Netflix, Terrazza Sentimento, che ricostruisce gli eventi con testimonianze e materiali inediti.

Oggi Genovese continua il suo percorso di riabilitazione, svolgendo attività di volontariato autorizzate dal Tribunale di sorveglianza: assiste immigrati e persone fragili nelle pratiche amministrative e collabora con una fondazione che tutela donne vittime di violenza.

La vita privata di Alberto Maria Genovese: matrimonio, riabilitazione e impegno sociale

Nonostante il caos mediatico e giudiziario, Alberto Maria Genovese ha mantenuto un legame stabile nella sua vita privata. Nel 2022 si è sposato con una donna conosciuta ai tempi della Bocconi, una compagna rimasta al suo fianco anche nei momenti più difficili. La moglie, laureata in Giurisprudenza nel 2016, ha scelto di vivere lontano dai riflettori, sostenendo Genovese nel suo percorso di recupero.

Accanto alla vita familiare, l’imprenditore ha avviato un progetto sociale che porta il nome del nonno: la Fondazione Franco Latanza, creata insieme alla sorella Laura per aiutare tossicodipendenti che desiderano intraprendere un percorso di riabilitazione. Un’iniziativa che racconta la volontà di trasformare la propria esperienza personale in un aiuto concreto per chi vive situazioni simili.