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“La prevenzione antimafia, prassi applicative e prospettive di riforma”

L’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, in collaborazione con gli altri ordini professionali della provincia e l’Università degli studi di Foggia dei Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Sociali, hanno organizzato un convegno su un tema di rilevanza nazionale sulla Prevenzione Antimafia e le Prassi Applicative e Prospettive di Riforma.

Un focus sul tema economico – giuridico che si terrà’ a Palazzo Dogana, con ospiti di rilievo: magistrati, docenti , istituzioni civili e politiche.

Parteciperanno il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo dottor Giovanni Melillo, il cui intervento tratterà le misure di prevenzione nell’ottica della Procura Nazionale Antimafia, e il Vice Ministro della Giustizia Sisto, il quale concluderà sulla riforma della misura di prevenzione.

L’appuntamento sarà lunedì 11 maggio alle ore 9.30, presso la Sala del Tribunale di Palazzo Dogana. Si partirà con i saluti istituzionali da parte del Rettore dell’Università’ di Foggia professor Lorenzo Lo Muzio, della Prorettrice vicaria dell’Uni Fg prof.ssa Donatella Curtotti, del prof. Michele Trimarchi Direttore del Dipartimento Giurisprudenza Uni Fg, della Direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali Uni Fg prof.ssa Carmela Robustella; per il Tribunale di Foggia sarà presente il dott. Enrico Infante, Procuratore della Repubblica Tribunale di Foggia; per l’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Foggia ci sarà il saluto del Presidente dottor Ettore Guido Alessandro Abbenante; per il Collegio Notarile Foggia Lucera sarà presente il Presidente dottor Antonio Stango; per l’Ordine degli Avvocati di Foggia interverrà il presidente avv. Gianluca Ursitti; quale Presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Foggia sarà presente il dott. Massimiliano Fabozzi; per la Provincia di Foggia interverrà il Presidente avv. Giuseppe Nobiletti.

Il convegno si concentrerà in due sessioni tematiche: la prima dedicata alla prevenzione giudiziaria, presieduta dalla prof.ssa Angela Procaccino; la seconda incentrata alla prevenzione amministrativa, presieduta dalla prof.ssa Maria Novella Masullo; alle sessioni prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni, politiche e giuridiche, autorità accademiche e organi collegiali .Una tavola rotonda tra i relatori più qualificati tra cui Antonino Sessa (Università di Salerno), Francesco Vergine (Università LUM di Bari), Daniela Scarpiello (Coadiutore ANBSC), Giuseppe Amarelli (Università di Napoli Federico II), Paolo Giovanni Grieco (Prefetto di Foggia), Francesco Follieri (Università LUM di Bari), Giovanni Anglana (Presidente Terza Sezione Misure di Prevenzione, Tribunale di Bari) e l’avv. Gianluca Ursitti (Presidente Ordine degli Avvocati di Foggia).

Il dialogo sarà un approfondimento sul sistema delle misure di prevenzione, riferite alle recenti sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’evoluzione delle misure non ablatorie e all’impatto delle più recenti riforme in materia antimafia.