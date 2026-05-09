Nathaly Caldonazzo, chi è il marito Filippo Maria Bruni: età, lavoro e vita privata del compagno della showgirl

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Il matrimonio di Nathaly Caldonazzo ha acceso la curiosità del pubblico, non solo per la bellezza della cerimonia celebrata in Puglia, ma soprattutto per la figura del suo compagno, Filippo Maria Bruni, un uomo rimasto a lungo lontano dai riflettori. Dopo anni difficili e relazioni che l’hanno segnata profondamente, la showgirl ha ritrovato la serenità accanto a un uomo che ha saputo conquistarla con pazienza e determinazione. La loro storia, raccontata con emozione anche a Verissimo, è diventata uno dei capitoli più romantici della sua vita.

Chi è davvero Filippo Maria Bruni? Qual è il suo lavoro? E come è nata la storia d’amore che ha portato Nathaly all’altare? Scopriamolo insieme.

Le nozze in Puglia di Nathaly Caldonazzo e l’identità di Filippo Maria Bruni: età e vita lontana dai riflettori

La cerimonia che ha unito Nathaly Caldonazzo e Filippo Maria Bruni si è svolta il 24 aprile 2026 a Bari, una scelta che ha sorpreso molti, considerando che inizialmente la coppia aveva pensato a Roma. La showgirl si è innamorata della città pugliese e ha deciso di celebrare lì un momento così importante, circondata dall’affetto della madre Leontine Snell e della figlia Mia, che l’ha accompagnata all’altare.

Per mesi, l’identità dello sposo era rimasta avvolta nel mistero. A Verissimo, Nathaly aveva rivelato solo il nome “Filippo”, senza aggiungere altro. È stato poi il settimanale Chi a svelare il resto: Filippo Maria Bruni, nato nel 1972, romano, tre anni più giovane della showgirl. Un uomo riservato, lontano dal mondo dello spettacolo, che ha scelto di proteggere la propria privacy anche quando la relazione con Nathaly è diventata pubblica.

Una storia nata per caso: come si sono conosciuti Nathaly e Filippo

La storia d’amore tra Nathaly Caldonazzo e Filippo Maria Bruni è iniziata in modo del tutto inaspettato. A fare da Cupido è stata la sorella di Nathaly, che ha presentato i due in un momento in cui la showgirl non credeva più nell’amore. Dopo anni segnati da delusioni e sofferenze, Nathaly aveva chiuso il cuore, convinta che una relazione stabile non fosse più possibile.

Durante l’intervista, la showgirl aveva raccontato con sincerità quel periodo buio, spiegando come Filippo sia riuscito a entrare nella sua vita con una pazienza rara. Lei stessa aveva ammesso di aver fatto di tutto per allontanarlo, definendosi “insopportabile” nei primi tempi. Eppure, Filippo era rimasto, ripetendole con fermezza che sarebbero stati insieme per sempre.

Quella frase, pronunciata con una sicurezza che l’aveva spiazzata, è diventata il punto di partenza di una relazione profonda. Entrambi arrivavano da vite complicate, segnate da momenti difficili e da un senso di solitudine che sembrava impossibile da superare. Nathaly aveva raccontato di aver toccato il fondo, di aver pensato che la sofferenza fosse una condizione permanente. Filippo, con la sua presenza costante, ha ribaltato quella convinzione.

Dopo pochi mesi è arrivata la proposta di matrimonio. Nathaly, pur emozionata, aveva preferito aspettare, per vivere ogni passo con consapevolezza. Ma la decisione era già presa: i due si erano trovati, come due guerrieri che si incontrano tardi ma riconoscono subito di appartenersi.

Il ruolo della famiglia e la nuova vita insieme: chi è Filippo nella quotidianità

Uno degli aspetti più toccanti del matrimonio è stato il modo in cui Nathaly ha voluto coinvolgere le persone più importanti della sua vita. La madre l’ha accompagnata per la prima parte del percorso verso l’altare, poi è stata la figlia Mia a prenderla per mano e a consegnarla a Filippo. Un gesto simbolico, che racconta quanto la famiglia sia centrale nella vita della showgirl.

Ma chi è Filippo nella quotidianità? Pur non essendo un volto noto, è descritto come un uomo solido, empatico, capace di accogliere le fragilità di Nathaly senza giudizio. La showgirl ha più volte sottolineato come lui sia riuscito a darle un senso di protezione che non provava da tempo. È un compagno presente, che ha scelto di restare anche quando sarebbe stato più semplice allontanarsi.

Il suo lavoro non appartiene al mondo dello spettacolo, e questo ha contribuito a mantenere la relazione lontana dai riflettori. La sua riservatezza è diventata una sorta di scudo per Nathaly, che ha potuto vivere la storia con naturalezza, senza pressioni esterne.

Oggi i due formano una coppia affiatata, unita da un percorso che li ha portati a credere di nuovo nell’amore. La loro storia è la dimostrazione che, anche dopo momenti difficili, la vita può sorprendere e regalare una seconda possibilità.