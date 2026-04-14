Giulia Michelini: chi è l’ex compagno Giorgio Cerasuolo, padre di suo figlio Cosimo

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La vita privata di Giulia Michelini è sempre stata avvolta da una discrezione che l’attrice ha difeso con determinazione, nonostante il successo e l’affetto del pubblico. Dietro la carriera brillante, però, c’è una storia personale che ha inciso profondamente sul suo percorso: quella con Giorgio Cerasuolo, l’uomo che nel 2005 l’ha resa madre del suo unico figlio, Cosimo.

Una relazione breve, intensa e terminata proprio durante la gravidanza, ma che ha rappresentato un punto di svolta nella vita dell’interprete di Rosy Abate.

Chi era Giorgio Cerasuolo? Com’è nato il loro legame? E come ha affrontato Giulia Michelini la maternità a soli vent’anni? Scopriamolo insieme.

Giorgio Cerasuolo: l’uomo lontano dai riflettori che ha condiviso un pezzo importante della vita di Giulia Michelini

Prima che Giulia Michelini diventasse uno dei volti più amati della fiction italiana, la sua vita scorreva tra provini, set e sogni ancora in costruzione.

In quel periodo incontra Giorgio Cerasuolo, un ragazzo poco più grande di lei, istruttore del circolo velico di Ventotene. Un uomo semplice, lontano dal mondo dello spettacolo, con cui nasce una relazione spontanea, fatta di quotidianità e leggerezza.

La storia dura pochi mesi, ma è sufficiente a segnare profondamente entrambi. Quando Giulia scopre di essere incinta, la relazione è già in bilico.

L’attrice, giovanissima e all’inizio della sua carriera, vive un momento di grande confusione. In un primo momento pensa anche di interrompere la gravidanza, travolta dalla paura e dalla fine del rapporto con Giorgio.

Poi arriva la decisione che cambierà tutto: portare avanti la gravidanza e diventare madre. Nel 2005 nasce Cosimo, il figlio che Giulia ha sempre descritto come la sua più grande forza.

Nonostante la separazione, tra lei e Giorgio sembra essere rimasto un rapporto sereno, costruito nel tempo per il bene del bambino. Una scelta di maturità che racconta molto del carattere dell’attrice.

La maternità a vent’anni e una carriera che esplode: il percorso di Giulia Michelini

Quando Giulia Michelini diventa madre, la sua carriera sta iniziando a prendere forma. Il debutto arriva nel 2002 con Distretto di Polizia, dove interpreta Sabina, e da lì in poi la sua crescita artistica è rapidissima.

Nel 2003 arriva al cinema con Ricordati di me di Gabriele Muccino, poi nel 2004 recita nella miniserie Paolo Borsellino e dal 2005 al 2008 è tra i protagonisti di RIS – Delitti imperfetti. Sono anni intensi, in cui Giulia deve conciliare set, trasferte e una maternità vissuta senza un compagno accanto.

Una sfida enorme, che lei stessa ha raccontato come un percorso faticoso ma fondamentale per la sua crescita personale. Il grande successo arriva con Squadra Antimafia – Palermo Oggi, dove veste i panni di Rosy Abate, ruolo che la consacra come una delle attrici più amate dal pubblico.

Da lì in poi la sua carriera si arricchisce di film, serie e collaborazioni importanti: da Il Grande Sogno di Michele Placido a Cado dalle Nubi con Checco Zalone, fino ai progetti più recenti come Il Falsario su Netflix.

In tutto questo, Cosimo resta il punto fermo della sua vita. Giulia ha sempre raccontato di aver costruito con lui un rapporto speciale, fatto di complicità e rispetto, cresciuto insieme alla sua maturità artistica e personale.

Il rapporto con Giorgio Cerasuolo oggi e la vita privata di Giulia Michelini

Nonostante la relazione con Giorgio Cerasuolo sia finita durante la gravidanza, Giulia Michelini ha sempre mantenuto un atteggiamento equilibrato nei confronti del suo ex compagno.

Non ama parlare troppo della sua vita sentimentale, ma ha lasciato intendere che con Giorgio ci sia un rapporto sereno, costruito nel tempo per garantire stabilità a Cosimo.

La scelta di diventare madre così giovane ha influenzato profondamente la sua vita, ma Giulia non ha mai mostrato rimpianti. Anzi, ha più volte raccontato che la maternità l’ha resa più forte, più consapevole e più determinata.

Oggi l’attrice continua a essere una delle figure più amate della TV italiana, capace di alternare ruoli intensi a momenti di grande leggerezza.

E mentre la sua carriera prosegue tra cinema, serie e nuovi progetti, il suo legame con Cosimo resta il centro di tutto, un punto di equilibrio nato da una storia breve ma importante con Giorgio Cerasuolo.