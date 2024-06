Giulia De Lellis sbarca in un noto programma di Rai 1? Esplode il rumors

Tale e quale show sarà uno dei programmi che torneranno prossimamente sui teleschermi di Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. La produzione sembra aver già contattato alcuni vip e influencer per partecipare ai provini. Secondo alcuni rumors dopo Micol Incorvaia e Sophie Codegoni, Deianira Marzano ha riportato che Giulia De Lellis sarebbe vicina a partecipare a Tale e quale show. Qualche anno fa, l’influencer era stata ospite di Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino durante la puntata di Halloween. In quell’occasione, l’ex volto di Uomini e Donne si era attirata l’ironia dell’imitatore di Mara Venier, Vincenzo De Lucia, quando fece riferimento ai tradimenti di Andrea Damante.

Giulia De Lellis potrebbe essere concorrente di Tale e quale show

Giulia De Lellis potrebbe sbarcare su Rai 1 come protagonista di Tale e quale show come riportato da Deianira Marzano. L’ex volto di Uomini e Donne potrebbe approdare nel noto programma Rai insieme ad Helena Prestes, concorrente della scorsa edizione dell’Isola dei famosi. Amadeo Venza, inoltre, ha riportato nella sua segnalazione una piccola frecciatina nei confronti delle due aspiranti concorrenti: “Curioso di vedere chi ci sarà tra tutte queste stelle della musica“. Chissà se Gdl oppure Helena faranno parte del noto programma condotto da Carlo Conti? Non ci resta che attendere settembre per sapere chi prenderà parte alla nuova stagione.