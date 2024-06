Tale e quale show 2024, alcuni volti del Grande Fratello Vip nel cast? I possibili nomi

Tra i programmi che torneranno in onda a settembre c’è la nuova edizione di Tale e quale show 2024 condotta da Carlo Conti. I provini sono già iniziati e sembra che qualche vecchia gloria del Grande Fratello Vip abbia partecipato alle selezioni. Sophie Codegoni, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi avrebbero sostenuto il provino per cercare di prendere parte allo show condotto da Carlo Conti. Ma non sarebbero gli unici a ispirare a un posto in Tale e quale show 2024. Infatti, Rosanna Banfi, Manila Nazzaro, Carmen Di Pietro e Patrizia Pellegrino avrebbero tutte fatto un provino per il noto show di Rai 1.

Alessia Marcuzzi prende il posto di Loretta Goggi a Tale e quale show 2024

Proprio Patrizia Pellegrino aveva già fatto il provino per la scorsa stagione del programma ma venne scartata. In quell’occasione, l’attrice aveva affermato che era piaciuta a tutta la commissione ma non era stata presa. Ma non è finita qui in quanto secondo Biccy.it, gli autori potrebbero ripescare altra gente dai provini fatti in passato come Katia Ricciarelli, Federico Fashion Style Nadia Rinaldi. Si mormora inoltre che ci sarà un altro giudice fisso che andrà ad affiancare Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e la possibile new entry Alessia Marcuzzi che prenderà il posto di Loretta Goggi, che a sorpresa non parteciperà a Tale e quale show 2024 per stare vicina al nipote.