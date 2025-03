Tony Effe a Scanu: “Autotune? Stono, ma io lavoro tutti i giorni”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tony Effe ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, in seguito alle critiche mosse da Valerio Scanu sulla sua performance al Festival di Sanremo. Il rapper romano ha risposto con tono tranquillo, ma pungente: “Io almeno lavoro tutti i giorni”.

Le critiche di Scanu a Tony Effe e le frecciatine del trapper a Fedez

Le critiche di Scanu, che ha definito Tony Effe stonato nonostante l’uso dell’autotune, si sono aggiunte a quelle di molti altri che hanno messo in dubbio le sue doti canore. Tony Effe, consapevole dei suoi limiti, ha replicato con un lapidario “È vero, che devo dire?”.

Tuttavia, ha precisato di essere un artista di un genere musicale specifico, in cui ha indiscutibilmente successo, e che non richiede necessariamente un talento vocale eccezionale. Ha poi aggiunto che “è facile parlare dal divano” sottolineando la differenza tra chi critica e chi si mette in gioco.

La frecciatina finale è stata riservata a Valerio Scanu: quando Staffelli gli ha chiesto chi fosse stato più stonato tra lui e Fedez a Sanremo, Tony Effe ha risposto: “A Sanremo tra i due io. Ma nella vita lui”. Una risposta che lascia intendere una rivalità pregressa tra i due artisti.

In sintesi, Tony Effe ha incassato le critiche con filosofia, rivendicando il suo successo nel suo genere musicale e rispondendo a Scanu con una frecciatina sul suo impegno lavorativo.