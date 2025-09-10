Fede e religione

Giubileo della Consolazione a Manfredonia il 20 settembre

Redazione10 Settembre 2025
Sabato 20 settembre 2025 – Manfredonia

Giubileo della Consolazione – Ridare speranza asciugando le lacrime
Una giornata per chi porta nel cuore il dolore di un lutto o di una ferita, ma sceglie di non restare solo.

Con noi:
l’Arcivescovo Padre Franco Moscone
don Francesco Buono
Anna e Michele Mariucci, genitori di Sara, con la loro testimonianza di speranza.

Un invito aperto a tutti: perché nessuna lacrima vada perduta e insieme impariamo a camminare nella luce della fede.

I dettagli in locandina

