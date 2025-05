[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giovedì 29 maggio al Dalla ricordiamo Francesco Marcone e gridiamo insieme no alla mafia

Giovedì 29 maggio, alle 20.30 al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia, invito tutti a seguire la proiezione del documentario “Il sangue mai lavato”, dedicato alla figura di Francesco Marcone, ucciso dalla criminalità organizzata foggiana il 31 marzo 1995.

La nostra città è orgogliosa e contenta di ospitare, insieme ad Avviso Pubblico e Libera, i protagonisti di questo progetto così ambizioso che, dopo trent’anni, vuole scrivere una parola di verità e giustizia su questo caso.

Dopo la proiezione, sarà un piacere ascoltare le riflessioni di Daniela e Paolo Marcone, figli di Francesco; del regista Luciano Toriello, del coautore Felice Sblendorio, del giornalista Giovanni Dello Iacovo, di Mons. Franco Moscone e dell’avvocato Gaetano Prencipe.

Vi aspetto numerosi per ricordare questo servitore dello Stato e per gridare tutti insieme, anche a Manfredonia, il nostro no contrario alla mafia e all’illegalità.

L’ingresso è libero e gratuito!