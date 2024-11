Giovanni La Tosa, producer di Manfredonia, nel nuovo album dei Milano 84, Ultradisco

È uscito Ultradisco, il secondo album dei Milano 84, progetto musicale del duo romano formato da Fabio Di Ranno e Fabio Fraschini. L’album vanta numerose collaborazioni, tra cui quelle con Johnson Righeira e Fred Ventura.

Oltre a queste due icone della musica, il progetto coinvolge anche la scrittrice e fotografa Anita Dadà, Fabrizio Massara (Baustelle), Andy (Bluvertigo), e i produttori Eugene e Giovanni La Tosa, quest’ultimo originario di Manfredonia. La Tosa, che negli ultimi anni ha collaborato con artisti di rilievo, affermandosi come produttore di musica elettronica nel panorama indie, contribuendo alla realizzazione della traccia You Are So Beautiful presente in Ultradisco.

Attualmente, Giovanni La Tosa è impegnato in nuovi progetti, tra cui Ottantabit, un lavoro musicale ispirato agli anni ’80. Questo progetto, realizzato insieme ai musicisti professionisti Maurizio Zambino, Lorenzo Castigliego e Matteo Brento, è stato presentato lo scorso estate al Civico 5 di Manfredonia.

Fonte Ansa:

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/musica/2024/11/22/ultradisco-il-nuovo-album-di-milano-84-tra-80s-e-oggi_9bc1f329-fb43-42bb-bbe1-293f2f5762ac.html