Giovane talento di Manfredonia Francesco Pio Cristiano tra gli artefici del lancio del Razzo Excalibur a Lisbona

Francesco, un promettente studente di ingegneria aerospaziale originario di Manfredonia, ha recentemente partecipato all’European Rocketry Challenge (EuRoC), una prestigiosa competizione internazionale tenutasi a Lisbona, in Portogallo. L’evento, organizzato dall’Agenzia spaziale portoghese, è la prima competizione europea dedicata al lancio di razzi per team universitari, e riunisce le menti più brillanti provenienti da università di tutta Europa.

Francesco ha partecipato all’iniziativa come membro del team ICARUS-Dart PoliTO Rocket del Politecnico di Torino, impegnato nella progettazione e costruzione del razzo EXCALIBUR. Questo ambizioso progetto richiedeva che il razzo rispettasse severi requisiti tecnici, in grado di garantirne la resistenza durante le fasi critiche del lancio. La competizione del 2024 ha visto il supporto dell’esercito portoghese e del comune di Ponte de Sor, confermando la crescente importanza dell’evento nel panorama aerospaziale internazionale.

All’interno del team, Francesco ha assunto il ruolo di responsabile delle simulazioni di volo, un compito cruciale per il successo del progetto. Il giovane ingegnere si è occupato della gestione della distribuzione del peso del razzo, essenziale per garantirne la stabilità in volo, e ha progettato la zona destinata al paracadute, fondamentale per il recupero sicuro del veicolo dopo il lancio. Inoltre, ha simulato le traiettorie di volo al computer, collaborando strettamente con il Mission Control Center, dove erano presenti i militari, per dimostrare che il razzo avrebbe seguito una rotta conforme ai rigidi parametri di sicurezza.

Il suo lavoro è stato determinante per il successo del lancio, poiché ha permesso di calcolare con precisione l’altezza massima raggiunta dal razzo. Grazie all’impegno e alla professionalità dimostrata, Francesco e il suo team hanno superato con successo i controlli della giuria, ottenendo il via libera per il lancio del razzo EXCALIBUR.

Questa esperienza rappresenta un passo importante nella carriera di Francesco e conferma il talento del giovane studente di Manfredonia, destinato a farsi strada nel campo dell’ingegneria aerospaziale a livello internazionale.