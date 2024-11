Giornata Mondiale Infanzia e Adolescenza, il cantautore Marco Sentieri a Manfredonia per un incontro educativo su bullismo e disturbi alimentari

L’evento è organizzato dal progetto NEMO e si svolgerà il 20 novembre alle 19.00

presso la Parrocchia Sacra Famiglia

In occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il progetto NEMO, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, promuove un incontro educativo su bullismo e disturbi alimentari, problematiche sempre più diffuse e che richiedono particolare attenzione e sensibilizzazione. L’incontro è stato organizzato dalla Patto Consulting Impresa Sociale, capofila del progetto NEMO e si svolgerà il prossimo 20 novembre alle 19.00 a Manfredonia, presso la Parrocchia Sacra Famiglia.

A guidare il confronto-dibattito sarà il cantautore Marco Sentieri, noto per la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2020 con “Billy Blu”, brano con cui ha dato voce alla sofferenza di chi è vittima di bullismo, fenomeno che l’artista, avendolo vissuto in prima persona, ha trasformato in una delle sue principali battaglie. Sentieri ha recentemente avviato un progetto educativo che lo vede protagonista nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi anche sul tema dei disturbi alimentari a cui ha dedicato il brano ‘AliMentali’. Come lui stesso ha ribadito più volte, la musica è un perfetto strumento di consapevolezza e prevenzione.

“Abbiamo voluto organizzare questa iniziativa – spiega Barbara Torraco, Presidente Patto Consulting Impresa Sociale – per far emergere quelle difficoltà che segnano la vita di molti, direttamente o indirettamente. È fondamentale parlarne in termini educativi e preventivi, creando uno spazio di ascolto e riflessione per fare in modo che la comunità sia più consapevole e attenta alle difficoltà che i giovani possono affrontare”.

“Per preparare i ragazzi all’incontro del 20 novembre – aggiunge Don Salvatore Miscio, Parroco della Sacra Famiglia – li abbiamo coinvolti nell’analisi dei testi che Marco Sentieri canterà e dai quali nascerà il confronto. Credo che questo sia un appuntamento dal grande valore educativo e sociale che porterà a riflettere su temi cruciali per il benessere dei nostri ragazzi. Pertanto, invitiamo tutta la cittadinanza, in particolare famiglie e giovani, a non mancare”.