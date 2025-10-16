[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giornata di maltempo al Sud: rischio nubifragi

I settori centro-meridionali del nostro Paese, anche nella giornata di oggi, resteranno esposti a un vortice di bassa pressione che darà origine a precipitazioni localmente intense soprattutto al Sud e in Sicilia.

Venerdì le regioni meridionali e quelle del medio Adriatico saranno interessate ancora da piogge e locali rovesci, ma con tendenza a un graduale miglioramento nella seconda parte del giorno. Nel frattempo, infiltrazioni di aria più fredda da est determineranno un ridimensionamento delle temperature che in diverse zone scenderanno leggermente al di sotto della norma.

La giornata di oggi sarà anche ventosa al Centro-Sud, con forte Scirocco fra Ionio e basso Adriatico.