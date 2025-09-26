“Giornata del dono” presso il Servizio Trasfusionale del Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ASL Foggia “Giornata del dono” domenica 28 settembre 2025 presso il Servizio Trasfusionale del Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia

Una nuova domenica dedicata alla donazione del sangue. Il prossimo 28 settembre, il Servizio Trasfusionale del Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia ospiterà un’altra “Giornata del Dono”, evento promosso da ASL Foggia per sensibilizzare la comunità sull’importanza della donazione del sangue e del plasma, risorsa fondamentale per garantire cure tempestive e salvavita.

L’INIZIATIVA

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione FIDAS sezione di Manfredonia e con il Lions Club Manfredonia Sipontum, ha l’obiettivo di diffondere la cultura della donazione. Sarà possibile donare il sangue dalle ore 8 alle ore 12.

DONAZIONE E SOLIDARIETA’

“La donazione di sangue– dichiara la dottoressa Antonia Spagnuolo, responsabile del Servizio Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Manfredonia – è un atto di generosità che può salvare vite. Basta un piccolo gesto per offrire sostegno reale a chi ne ha bisogno e garantire cure fondamentali ai pazienti che dipendono dalle trasfusioni. Donare –conclude– è espressione autentica di solidarietà e attenzione verso gli altri, un contributo essenziale al benessere comune”.