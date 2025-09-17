“Giornata del dono” presso il Presidio Ospedaliero di Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ASL Foggia “Giornata del dono” domenica 21 settembre 2025 presso il Servizio Trasfusionale del Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia

Una domenica dedicata alla donazione del sangue. Il prossimo 21 settembre il Servizio Trasfusionale del Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia ospiterà la “Giornata del Dono”, evento promosso da ASL Foggia con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza della donazione del sangue e del plasma, fondamentale per garantire cure tempestive e salvavita.

L’INIZIATIVA

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’associazione FIDAS, sezione di Manfredonia, e il Lions Club Manfredonia Sipontum per diffondere la cultura della donazione. Sarà possibile donare il sangue dalle ore 8 alle ore 12.

DONAZIONE E SOLIDARIETA’

“La donazione di sangue – dichiara la dottoressa Antonia Spagnuolo, responsabile del Servizio Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Manfredonia – è un atto indolore, sicuro e che richiede poco tempo. Un singolo gesto di generosità può aiutare concretamente chi ne ha bisogno e migliorare la qualità della vita dei pazienti che necessitano di trasfusioni. La donazione – conclude – è espressione di solidarietà e altruismo, un gesto che contribuisce al benessere dell’intera comunità”.