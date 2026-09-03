Giochi del Mediterraneo 2026, ultima giornata a Taranto il programma di oggi 3 settembre e dove vedere le gare

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La lunga avventura dei Giochi del Mediterraneo 2026 arriva al suo capitolo finale. Taranto si prepara a salutare la manifestazione con un’ultima giornata dal programma ridotto ma ricca di significato, perché proprio oggi si assegneranno le ultime medaglie e si chiuderà ufficialmente la competizione multisportiva dedicata ai Paesi del Mare Nostrum. L’Italia scende in vasca per la finale d’oro della pallanuoto maschile contro il Montenegro e punta a chiudere in bellezza una rassegna che ha visto gli azzurri protagonisti in molte discipline. A questo punto è naturale chiedersi: quali gare si disputano oggi? Dove si possono seguire le ultime finali? E quali italiani saranno impegnati nell’ultima giornata dei Giochi del Mediterraneo?

Giochi del Mediterraneo 2026: il programma completo di giovedì 3 settembre

L’ultima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2026 presenta un calendario essenziale, concentrato su poche discipline ma con appuntamenti di grande rilievo. La mattinata si apre con le mezze maratone di atletica, sia femminile sia maschile, che rappresentano uno degli eventi più attesi per la capacità di unire resistenza, strategia e spettacolarità. Alle 08.30 scatteranno le due prove, con gli atleti impegnati lungo un percorso che attraversa alcuni dei luoghi simbolo della città pugliese.

La pallanuoto maschile domina il resto della giornata. Si parte alle 09.00 con la finale per il settimo posto tra Turchia e Slovenia, seguita alle 10.30 dalla sfida tra Grecia e Francia per il quinto posto. A mezzogiorno spazio alla finale per il bronzo tra Spagna e Serbia, preludio alla partita più attesa dell’intera giornata: Italia‑Montenegro, in programma alle 13.30, che assegnerà la medaglia d’oro.

La chiusura ufficiale della manifestazione è prevista alle 20.30 con la Cerimonia di Chiusura, momento simbolico che sancirà la fine dell’edizione 2026 e il passaggio di consegne verso la prossima rassegna. Un evento che celebra gli atleti, le delegazioni e la città ospitante, protagonista di una settimana intensa di sport e partecipazione.

Dove vedere le gare dei Giochi del Mediterraneo: orari tv e streaming dell’ultima giornata

La copertura televisiva dell’ultima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2026 è affidata a RaiSportHD, che trasmetterà in diretta tutte le gare previste tra le 08.30 e le 15.00, oltre alla Cerimonia di Chiusura in serata. La rete sportiva della Rai seguirà da vicino la mezza maratona, le finali di pallanuoto e gli aggiornamenti dai campi gara, offrendo un racconto completo della giornata conclusiva.

Per chi preferisce lo streaming, le opzioni sono due: Rai Play e Italia Team Tv, entrambe attive nelle fasce orarie 08.30‑15.00 e 20.30‑conclusione. Le piattaforme permettono di seguire le gare da qualsiasi dispositivo, garantendo una copertura accessibile anche a chi non può seguire la diretta televisiva.

OA Sport offrirà invece la diretta testuale, con aggiornamenti minuto per minuto, risultati, classifiche e analisi delle prestazioni degli atleti italiani. Un servizio utile per chi desidera avere un quadro immediato dell’andamento delle gare, soprattutto durante la finale di pallanuoto che potrebbe regalare all’Italia un’ultima medaglia d’oro.

Gli italiani in gara oggi: chi scende in pista e chi punta all’oro nella finale di pallanuoto

La giornata conclusiva vede impegnati due atleti italiani nelle mezze maratone di atletica. Alle 08.30 prenderà il via la prova femminile con Greta Settino, mentre nella gara maschile scenderà in strada Pasquale Selvarolo, uno dei nomi più promettenti del mezzofondo italiano. Entrambi puntano a chiudere la competizione con una prestazione di alto livello, consapevoli che la mezza maratona rappresenta una delle discipline più impegnative dell’intero programma.

Il momento più atteso della giornata è però la finale di pallanuoto maschile. Alle 13.30 l’Italia affronta il Montenegro in una sfida che vale l’oro. Gli azzurri arrivano all’appuntamento con grande fiducia, forti di un percorso convincente e di una squadra che ha dimostrato solidità, carattere e capacità di gestire le partite più delicate. La finale rappresenta l’occasione per chiudere i Giochi del Mediterraneo con un successo di prestigio, aggiungendo un’altra medaglia al ricco bottino conquistato nei giorni precedenti.

La giornata di oggi non è solo l’ultima tappa della competizione, ma anche il momento in cui si tirano le somme di un’edizione che ha visto l’Italia protagonista in molte discipline. Taranto saluta i Giochi con una finale di altissimo livello e con la speranza di vedere gli azzurri festeggiare ancora una volta.