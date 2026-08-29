Giochi del Mediterraneo 2026, dove vedere le gare di oggi 29 agosto in tv e streaming: orari e azzurri in gara

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La giornata di sabato 29 agosto ai Giochi del Mediterraneo 2026 si preannuncia ricchissima: a Taranto verranno assegnati 11 titoli, tra judo, tiro a segno, triathlon e tennistavolo. Una giornata intensa, con l’Italia protagonista in molte discipline e con una copertura televisiva ampia tra Rai Sport, Rai Play e Italia Team TV. Quali sono gli orari delle gare? Dove seguire la diretta tv e streaming? E quali azzurri scenderanno in campo nella giornata del 29 agosto?

Il programma completo di sabato 29 agosto: 11 titoli in palio e Italia protagonista

La giornata si apre alle 10:00 con i sedicesimi e gli ottavi del doppio misto di tennistavolo, mentre alle 10:05 iniziano le fasi a gironi del basket 3×3 maschile e femminile. Alle 10:15 spazio alle qualificazioni della pistola ad aria compressa 10 metri femminile, disciplina che assegnerà il titolo nel pomeriggio.

Il judo sarà uno dei grandi protagonisti: dalle 10:30 via alle eliminatorie di sette categorie di peso, con le finali fissate alle 16:00. Alle 11:00 scendono in campo la pallamano (Italia‑Cipro) e il volley femminile (Turchia‑Serbia). Nel pomeriggio, alle 13:30, si assegna il titolo del tiro a segno, mentre alle 14:00 l’Italia del volley femminile affronta la Grecia in semifinale. Il triathlon vivrà due momenti decisivi: la gara individuale maschile alle 16:45 e quella femminile alle 18:30. Alle 18:00 doppia semifinale di calcio femminile, con l’Italia impegnata contro il Portogallo. La serata si chiude con le finali del doppio misto di tennistavolo alle 19:00 e con la pallanuoto (Turchia‑Italia) sempre alle 19:00.

Una giornata intensa, con l’Italia impegnata in quasi tutte le discipline e con la possibilità di incrementare ulteriormente il bottino di medaglie.

Dove vedere le gare dei Giochi del Mediterraneo 2026: tv e streaming del 29 agosto

La copertura televisiva e streaming della giornata è molto ampia:

Diretta tv

Rai Sport HD: 18:15 – 23:00

Diretta streaming

Rai Play : 18:15 – 23:00

: 18:15 – 23:00 Rai Play Sport 1 : 11:00–12:30, 13:30–14:00, 15:00–18:30

: 11:00–12:30, 13:30–14:00, 15:00–18:30 Italia Team TV Canale 1: 22:30 — Pallacanestro 3×3 femminile, Italia‑Grecia Canale 2: 19:00 — Pallanuoto, Turchia‑Italia Canale 3: 16:45 — Triathlon individuale maschile



Infine, OA Sport seguirà l’intera giornata con la diretta testuale live, minuto per minuto, di tutte le gare.

Gli azzurri in gara: Italia a caccia di medaglie e finali decisive

L’Italia sarà protagonista in tutte le discipline della giornata:

nel judo , con sette categorie di peso che assegneranno medaglie;

, con sette categorie di peso che assegneranno medaglie; nel tiro a segno , con la finale della pistola 10 metri femminile;

, con la finale della pistola 10 metri femminile; nel triathlon , con le gare individuali maschile e femminile;

, con le gare individuali maschile e femminile; nel tennistavolo , con il doppio misto fino alla finale delle 19:00;

, con il doppio misto fino alla finale delle 19:00; nel volley femminile , con la semifinale contro la Grecia;

, con la semifinale contro la Grecia; nel calcio femminile , con la semifinale Italia‑Portogallo;

, con la semifinale Italia‑Portogallo; nella pallanuoto, con la sfida delle 19:00 contro la Turchia.

Una giornata che potrebbe portare all’Italia un nuovo bottino di medaglie e avvicinare l’obiettivo dei 200 podi entro la fine della manifestazione.