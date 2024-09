Gino Lisa, non ci sono ancora i voli invernali in vendita: “Cosa bisogna aspettarsi?”

Anche l’anno scorso i voli invernali furono messi in vendita – a nostro avviso – molto in ritardo: il 10 agosto. Difatti ci si trovò nelle condizioni di ritrovarsi con poche prenotazioni e aerei tornati vuoti, costringendo ad eliminare anche la tratta per Torino e concentrare tutto su Milano che, comunque, fu ridotto a giorni alterni.

Quest’anno siamo arrivati al 17 settembre. Per quanto l’affezione dei passeggeri all’Aeroporto di Foggia sia più evidente e dimostratasi concreta, perché la situazione nei mesi tra novembre e marzo p.v. potrà essere favorevole se non si è investito sul trend positivo di questa estate? A questo punto che cosa bisogna aspettarsi, quali tratte rimarranno attive ed in quali giorni?

La realtà è questa… che non si dica poi che i passeggeri non ci sono… perché se i passeggeri non vengono messi in normali condizioni di mercato, la concorrenza su Foggia si fa sentire e lo stiamo dicendo ripetutamente, anche al costo di risultare insistenti.

FUORI L’OPERATIVO DEI VOLI!

