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Gino Lisa, Fallucchi (FDI): “Sui Vigili del Fuoco arrivano i fatti. Sulla continuità territoriale si attende ancora”

“Accolgo con soddisfazione il progetto per il distaccamento dei Vigili del Fuoco presso l’aeroporto Gino Lisa di Foggia.È un risultato concreto, per il quale mi sono battuta con determinazione in questi anni, portando il tema all’attenzione del Parlamento e del Governo — perché le risorse non arrivano da sole e, se non vengono indirizzate con chiarezza, rischiano di non arrivare mai.

Il dato è pubblico: quei 9 milioni sono inseriti nell’Accordo per la Coesione della Regione Puglia, sottoscritto il 29 novembre 2024 dal Governo e dalla Regione. Risorse che oggi vediamo finalmente tradursi in interventi concreti e che nascono da una programmazione resa possibile grazie al lavoro serio e determinato dell’allora ministro Raffaele Fitto, oggi Commissario europeo, che ha garantito strumenti e coperture per i territori.

Il presidio dei Vigili del Fuoco rappresenta una condizione essenziale per rendere lo scalo pienamente operativo e consentirne un reale sviluppo.

Oggi si passa finalmente dalle parole ai fatti. Ma questo traguardo arriva dopo anni di ritardi e troppo tempo perso. Su questo dossier ho mantenuto un’interlocuzione costante con tutte le istituzioni coinvolte, a partire dalla Regione.

Resta però una questione aperta: mentre sul distaccamento si registrano passi concreti, sulla continuità territoriale Foggia è ancora in attesa. Nonostante le interlocuzioni e gli annunci sull’avvio dell’iter, il territorio attende ancora una risposta concreta.

La Capitanata merita rispetto, merita attenzione e merita risultati. Continuerò a lavorare con la stessa determinazione con cui abbiamo raggiunto questo traguardo sui Vigili del Fuoco, finché anche sulla continuità territoriale non passeremo finalmente dalle parole ai fatti.”

Così, in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi.