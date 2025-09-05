Gianni Sperti: “Pensavo fosse amore, ma era un’idealizzazione”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, lo storico opinionista Gianni Sperti ha offerto un raro sguardo nella sua vita privata. In un’intervista al magazine del programma, ha rivelato i dettagli di una recente frequentazione che, pur non essendosi conclusa nel migliore dei modi, gli ha ridato speranza.

Gianni Sperti e la vita sentimentale dopo Paola Barale

Dopo la fine del matrimonio con Paola Barale, Sperti ha sempre mantenuto il riserbo sulla sua vita sentimentale. Adesso, ha confessato di aver creduto di aver trovato l’amore: “Avevo trovato quello che pensavo fosse amore, ma era solo l’idealizzazione di ciò che desideravo“ ha spiegato, pur ammettendo che questa persona gli ha fatto riscoprire di essere “pronto ad amare e a farmi amare”.

La delusione non ha intaccato la sua speranza, ma ha confermato la sua ritrosia verso il matrimonio, che definisce “solo un contratto”. L’opinionista ha anche riflettuto sulla velocità delle relazioni moderne e sul ruolo dei social, un mondo da cui a volte vorrebbe disconnettersi.

Con l’ironia che lo contraddistingue, ha ammesso di non essere bravo a corteggiare e di non sapere come comportarsi nel parterre. A 30 anni dall’inizio di Uomini e Donne, Sperti si conferma una delle figure più genuine e amate del programma, pronto a mettersi ancora in gioco, non solo in studio ma anche nella vita.