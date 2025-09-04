Uomini e Donne, Daniela Manganaro al pronto soccorso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Daniela Manganaro, ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, ha vissuto momenti di forte apprensione che l’hanno costretta a recarsi al pronto soccorso. La notizia si è diffusa in breve tempo sui social, generando preoccupazione tra i tanti spettatori che l’hanno seguita e sostenuta durante la sua esperienza nel dating show di Canale 5. Negli anni, la dama campana ha saputo farsi notare per personalità e carisma, diventando uno dei volti più amati del parterre femminile. Pur non partecipando più alle registrazioni, il suo nome resta molto legato al programma condotto da Maria De Filippi, che continua a richiamare grande attenzione con le storie e le dinamiche tra dame e cavalieri. Oggi Daniela è tornata ad Avellino, dove porta avanti la sua professione di insegnante di fitness. È proprio lontano dalle telecamere che ha affrontato questa improvvisa difficoltà di salute, che ha inevitabilmente destato preoccupazione tra i suoi fan. Per fortuna, la situazione sembra essersi risolta, ma l’episodio ha dimostrato ancora una volta quanto la dama sia rimasta nel cuore dei telespettatori, anche dopo la sua uscita dal programma.

Uomini e Donne, attimi di ansia per Daniela Manganaro

A raccontare l’accaduto è stata la stessa dama attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Qui ha spiegato di essere stata punta da una vespa – da lei definita ironicamente “degenerata” – e, preoccupata per le conseguenze, ha preferito recarsi subito al pronto soccorso. Una volta rientrata a casa, ha voluto condividere anche il referto medico per aggiornare e rassicurare i tanti follower che si erano subito allarmati per lei. L’episodio le ha causato forte dolore e spavento, ma oggi la situazione è sotto controllo. Daniela è ora a riposo e, nonostante la disavventura, non ha perso la positività che l’ha sempre contraddistinta. Il suo sorriso, che è diventato un tratto distintivo sin dai tempi del Trono Over, continua a essere la sua arma più luminosa anche nei momenti più difficili.Non a caso, come frase del suo profilo Instagram ha scelto la seguente frase: “Bisogna sempre indossare un sorriso prima di vivere”. Daniela Manganaro è originaria di Avellino (nata tra il 1966 e il 1968), e ha costruito la sua vita professionale nel mondo del fitness, diventando insegnante e personal trainer già a partire dai suoi vent’anni. Oltre alle lezioni in presenza, offre anche consulenze online tramite sito web, dimostrando grande passione e dedizione verso il suo lavoro. Ha partecipato a Uomini e Donne nella stagione 2021/2022, entrando come dama del Trono Over. Il suo carattere schietto e autentico l’ha resa subito molto amata dal pubblico. In trasmissione ha vissuto diverse frequentazioni volte alla ricerca dell’anima gemella, con Biagio Di Maro, Giovanni (insegnante di tango), e altri cavalieri come Massimo, Niccolò e Davide, ma nessuna relazione ha avuto un lieto fine o si è consolidata nel tempo.