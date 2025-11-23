Gianni Morandi: un brano romantico dedicato a Serena Grandi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lo scorso 10 novembre Gianni Morandi ha rivolto una nuova dedica alla sua adorata moglie Anna Dan: “Trentun anni insieme, 21 di matrimonio”. Per loro quella data è un doppio anniversario. Il 10 novembre 1994, infatti, è il giorno in cui il cantante di Monghidoro e la sua dolce metà si fidanzarono. Esattamente dieci anni dopo, Anna divenne sua moglie e in seguito mamma di Pietro, in arte Pietro Tredici. Gianni Morandi ha confessato a Grand Hotel: “All’epoca ero solo, il mio primo matrimonio era finito, non pensavo più potesse arrivare l’amore”. Gianni si sbagliava di grosso! Alla soglia dei 50 anni, l’incontro con la sua attuale moglie è stato per lui una rinascita. Da allora non passa 10 novembre che Gianni non le dedichi il verso di un brano, una poesia o, quantomeno, una piccola frase come suggello del loro amore. Eppure, non tutti sanno che prima di incontrare Anna, Morandi stava per sposare… Serena Grandi!

Gianni Morandi: la storia con Serena Grandi

L’incontro tra Gianni Morandi e Serena Grandi avvenne nel 1983, all’epoca Serena non era ancora famosa come ora, anche se aveva già stregato gli italiani con la sua sensualità, grazie ad alcuni film come “Pierino colpisce ancora” e “Sono fotogenico”. Gianni invece era più “grandicello”. aveva 38 anni e il suo matrimonio con Laura Efrikian era da poco finito. I due erano divenuti genitori di due ragazzi: Marco e Marianna. Morandi, inoltre, si stava risollevando, stava tornando pian piano in auge dopo dieci anni di buio e anonimato; tutti sembravano essersi dimenticati di lui. A spiegare il motivo di tale crisi è stato lo stesso artista: “Avevo iniziato troppo presto e sul finire degli anni ’70 ero già considerato ‘vecchio'”. Ma proprio nel 1983 era iniziata quella sua risalita grazie al sodalizio con Mogol e Rosario Bella. I tre scrissero un brano che lo stesso Morandi avrebbe poi portato a Sanremo: “La mia nemica amatissima”. Non tutti sanno, però, che ad accompagnarlo dietro le quinte del Festival c’era la sua allora ragazza Serena Grandi! Quest’ultima ha spiegato: “L’avevo conosciuto qualche mese prima , durante un suo concerto: sono andata a trovarlo dietro le quinte, mi sono fatta avanti e lui mi ha chiamato qualche giorno dopo…”. Questo fu un amore apapssionato, così forte che Gianni volle Serena con sé durante la sua risalita. Ma il vero scoop è un altro e a renderlo noto è stata la stessa Serena: “Mi ha portato al Festival, mi ha portato negli alberghi più belli, mi ha fatto sentire una regina. Ricordo ancora che sono entrata con lui mano nella mano, fino a che non è salito sul palco a cantare ‘La mia nemica amatissima’. Anzi, quella canzone era dedicata proprio a me…”. Alla fine le strade dei due artisti si divisero: Gianni, come sappiamo, avrebbe sposato Anna, mentre Serena avrebbe conosciuto il vero uomo della sua vita: Beppe Ercole.