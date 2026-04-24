Alessandra Mussolini sbotta contro Renato Biancardi al GF Vip: “Dice che portiamo sfortuna”

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Al Grande Fratello Vip durante la nuova puntata di stasera ci sarà sicuramente un confronto tra Alessandra Mussolini e Renato Biancardi dopo quello che è successo nelle scorse ore.

La gieffini è andata su tutte le furie dopo aver notato un gesto del napoletano che non ha proprio gradito. Quale? A detta sua si sarebbe ‘grattato’ per sfuggire alla sfortuna. In preda alla rabbia ha detto che non ha parole per le gravi cose dette da Renato Biancardi nella casa più spiata dagli italiani.

Renato Biancardi accusa Alessandra Mussolini e Lucia Ilardi di portare sfortuna: la gieffina sbotta al Grande Fratello Vip

Durante un momento di sfogo con Lucia Ilardo l’ex europarlamentare ha raccontato che il gieffino le ha definite due gufi che portano sfortuna e che di conseguenza doveva grattarsi. A parer suo è una cosa molto brutta quella che ha fatto e non ha certo lasciato correre.

Irritata dall’atteggiamento di Renato Biancardi la gieffina è andata a raccontare tutto agli autori del Grande Fratello Vip. Dopo il confessionale a Francesca Manzini ha detto: “Anche tu hai capito come me? Si è grattato. Ha anche fatto capire che portiamo sfortuna”. Alessandra Mussolini ha poi rivelato di aver fatto il panico in confessionale e ha messo in guardia il gieffino dicendo che deve stare attento perché lei smaschera tutti. Si scontreranno stasera in diretta?