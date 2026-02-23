GF VIP, nel cast anche la prima tronista della storia di U&D? Gli ultimi Rumors

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il conto alla rovescia in vista della nuova edizione del Grande Fratello Vip è già iniziato. Il reality show più seguito dai telespettatori italiani tornerà in onda su Canale 5 dal mese di marzo con alla conduzione Ilary Blasi. In questi giorni hanno iniziato a circolare diversi rumor sul cast, e a quanto pare tra i concorrenti che tra circa quattro settimane varcheranno la porta rossa, potrebbe esserci anche la prima tronista della storia di Uomini e Donne.

Grande Fratello Vip, la prima tronista di Uomini e Donne nella casa? L’indiscrezione

L’edizione Vip del Grande Fratello Vip 2026 sta per prendere il via, e sul web già da diversi giorni, sono iniziati a circolare i nomi dei presunti Vipponi che a breve potrebbero varcare ufficialmente la porta rossa della casa più spiata d’Italia. In lizza ci sarebbero diversi volti noti, tra cui Antonella Elia e Adriana Volpe, che al reality show di Canale 5 hanno già partecipato negli anni passati. In pole ci sarebbe anche Raimondo Todaro, l’ex prof del talent Amici.

Ma non è tutto, perché stando alle ultime indiscrezioni, tra quello dei papabili concorrenti ci sarebbe anche quello di Lucia Pavan, la prima tronista della storia di Uomini e Donne, il dating show Mediaset condotto da Maria De Filippi.

Grande Fratello Vip: quanto durerà la nuova edizione del reality show?

La nuova edizione del Grande Fratello Vip avrà una durata complessiva di sei settimane. I telespettatori del reality show targato Canale 5 avranno modo di seguire il percorso dei concorrenti sia in diretta che attraverso i daytime che verranno mandati in onda in diverse fasce orarie sulle reti Mediaset.