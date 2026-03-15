Amici 25, scoppia la polemica sulle regole: gara sospesa

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L’ultima puntata domenicale di Amici 25 cambia completamente ritmo. Il pomeridiano del 15 marzo su Canale 5 rinuncia alla competizione e sceglie una formula diversa, dedicata al percorso degli allievi arrivati al Serale. Una scelta che arriva in un clima già acceso dalle polemiche sulle nuove regole del programma.

L’ultimo appuntamento domenicale del pomeridiano di Amici 25

La puntata in onda oggi dalle 14 alle 15.30 su Canale 5 si discosta dal consueto schema del programma. Per questa occasione, infatti, il talent mette da parte la gara: non ci saranno sfide tra gli allievi né eliminazioni. Al centro dell’appuntamento ci sarà invece il racconto dei percorsi personali dei concorrenti arrivati fino al Serale. Una scelta narrativa che, di fatto, mette in pausa la competizione per accompagnare il pubblico verso la fase finale del programma, quando il ritmo della gara diventerà più serrato e la pressione per gli allievi aumenterà sensibilmente.





Amici 25, il percorso dei 17 allievi verso il Serale

Al centro della puntata di domenica 15 marzo ci sarà il percorso umano e artistico dei ragazzi arrivati alla fase finale del programma. Verranno ripercorse le tappe più significative del loro cammino nella scuola: dalle prime difficoltà agli errori lungo il percorso, fino ai progressi che hanno permesso a ciascuno di conquistare la maglia del Serale. L’obiettivo della puntata è anche quello di offrire uno sguardo più ampio sulle decisioni prese durante l’anno, mostrando come alcuni allievi abbiano avuto un percorso più lineare mentre altri abbiano dovuto affrontare ostacoli e momenti di maggiore incertezza prima di arrivare al traguardo.





Il Serale di Amici tra discussioni e polemiche sul regolamento

Come riportato da AnticipazioniTv, prima della puntata celebrativa non sono mancati momenti di confronto anche piuttosto accesi. La decisione della produzione di modificare il regolamento ha infatti cambiato l’equilibrio previsto per l’accesso al Serale: i concorrenti ammessi sono diventati 17, mentre in origine si ipotizzava un numero più ristretto, intorno ai dodici allievi. Anche il meccanismo dei consensi è stato rivisto, passando da tre approvazioni necessarie a due. Una modifica che, di fatto, ha reso più agevole per molti studenti ottenere la maglia del Serale. Proprio questo intervento sulle regole, però, ha alimentato le critiche di chi ritiene che la selezione sia stata meno rigorosa rispetto alle attese iniziali.





Serale di Amici 25: Giulia Nicolai resta l’unica esclusa

Nel nuovo scenario delineato dalle modifiche al regolamento, l’unica allieva rimasta fuori dal Serale è la ballerina Giulia Nicolai. La docente Alessandra Celentano ha infatti ritenuto che la giovane non fosse ancora pronta ad affrontare una competizione complessa come quella della prima serata. Proprio questa scelta ha alimentato ulteriormente il dibattito tra pubblico e appassionati del programma: da una parte l’ingresso di un numero molto più ampio di concorrenti rispetto alle previsioni iniziali, dall’altra l’idea di mantenere comunque un criterio di selezione rigoroso per chi arriva alla fase finale.







